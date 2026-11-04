Чи може опікун виїжджати за кордон без дитини: умови за Правилами № 57

За чинною редакцією Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів № 57, право опікуна перетнути кордон під час воєнного стану прив’язане переважно до супроводу підопічного або до чітко визначеної мети — зустрічі з особою, яка вже перебуває за межами України. Статус опікуна сам по собі не створює автоматичного права на самостійний виїзд.

Це питання стосується тисяч громадян, які мають офіційну опіку над дитиною або недієздатною особою. Від відповіді залежить, чи зможе опікун вирішити термінові питання лікування, документів або повернення підопічного без ризику відмови на пункті пропуску. Ми розбираємо механізм правил, відмінності статусів і практичні кроки перевірки.

Далі — як саме працює норма для дорослого, який їде сам, і чим вона відрізняється від вимог до дитини.

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Чи може опікун перетнути кордон сам

Відповідь залежить від категорії підопічного, мети поїздки та наявності підтверджень. Загальне правило під час воєнного стану: чоловіки віком від 18 до 60 років можуть виїхати лише за підставами, прямо зазначеними в Правилах № 57 (пункти 2-1, 2-6 та пов’язані). Опікун не прирівнюється до туриста чи до батька за загальними правилами.

Найпоширеніший випадок самостійного виїзду — коли підопічний уже перетнув кордон і стоїть на консульському обліку. Тоді опікун може їхати для зустрічі, маючи рішення про призначення опікуна, підтвердження інвалідності чи статусу (де вимагається), доказ перетину кордону підопічним і витяг про консульський облік (або з системи «е-Консул»). Без цих паперів прикордонники зазвичай відмовляють.

Жінки-опікунки загалом мають менше обмежень, ніж чоловіки призовного віку. Для чоловіків додатково важливий військово-обліковий статус і наявність відстрочки, якщо вона є підставою. Сама відстрочка від мобілізації не дає права на виїзд без дотримання спеціальних умов Правил.

Чи має значення вид опіки

Так, має. Юридична опіка (або піклування) встановлюється рішенням органу опіки та піклування або суду і дає повноваження законного представника. Це не те саме, що догляд за особою, яка потребує постійного стороннього догляду без формального статусу опікуна, або патронатне виховання.

Опікуни дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, часто підпадають під пункт 8 частини першої статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» — вони не підлягають призову. Це може відкривати виїзд за пунктом 2-6 Правил № 57 за наявності документів про статус. Для опікунів дитини з інвалідністю або недієздатної особи з інвалідністю ключовим є пункт 2-1: виїзд переважно як супровід.

Якщо статус не підтверджений чинним рішенням, прикордонники не застосовують відповідні винятки. Інші форми догляду (наприклад, просто довідка про потребу в догляді) регулюються окремими абзацами Правил і не дають тих самих повноважень.

Чим відрізняється виїзд опікуна від виїзду дитини

Опікун-дорослий подорожує за правилами для громадян, які мають спеціальну підставу. Йому потрібен закордонний паспорт, документи про опіку і (для чоловіків) військово-обліковий документ. Мета поїздки має відповідати підставі — супровід або зустріч із підопічним.

Дитина виїжджає за окремими нормами: паспорт громадянина України для виїзду за кордон (або проїзний документ), свідоцтво про народження, а для дітей до 16 років — умови супроводу. Під час воєнного стану нотаріальна згода другого з батьків не потрібна, якщо дитину супроводжує один із батьків, баба, дід чи інша визначена особа. Для опікуна як супроводжуючого дитини з інвалідністю або сироти потрібне рішення про опіку і, у відповідних випадках, письмове погодження служби у справах дітей із зазначенням держави.

Правила для батьків або інших осіб не переносяться на опікуна автоматично. Статус опікуна підтверджує повноваження представника, але не скасовує вимоги до самого виїзду дорослого.

Типовий практичний випадок: опікун дитини з інвалідністю, яка раніше виїхала на лікування, збирає пакет — рішення про опіку, виписку експертної команди (замість довідки МСЕК з 2025 року), підтвердження перетину кордону дитиною та консульського обліку. На пункті пропуску документи перевіряють, виїзд дозволяють для зустрічі. Якщо консульської довідки немає, відмовляють навіть за наявності відстрочки.

Категорія підопічного Виїзд опікуна з підопічним Виїзд опікуна без підопічного Ключові умови / документи Дитина з інвалідністю (до 18 років) Так (п. 2-1) Можливо для зустрічі, якщо дитина вже за кордоном Рішення про опіку, підтвердження інвалідності, консульський облік Дитина-сирота / позбавлена піклування (без інвалідності) Так, з погодженням служби у справах дітей Обмежено; залежить від підстави (п. 2-6) і мети Рішення про опіку, статус дитини, погодження ООП Недієздатна особа з інвалідністю Так (п. 2-1) Можливо для зустрічі за умови консульського обліку Рішення суду про недієздатність і опіку, інвалідність Звичайна малолітня дитина без статусу За загальними правилами супроводу Зазвичай ні без окремої підстави Рішення про опіку + умови для дитини

Джерело: Правила перетинання державного кордону громадянами України (постанова КМУ № 57), редакція 2025–2026 рр.

Таблиця показує, що самостійний виїзд — виняток, а не правило. Він працює переважно тоді, коли підопічний уже поза Україною і мета поїздки прямо пов’язана з виконанням обов’язків опікуна.

Що перевірити перед поїздкою

Перед купівлею квитків звіряйте актуальні роз’яснення Державної прикордонної служби і чинну редакцію Правил № 57. Правила оновлювалися кілька разів у 2025–2026 роках, зокрема щодо форм підтвердження інвалідності.

Статус опікуна: оригінал або нотаріально засвідчена копія рішення органу опіки чи суду, чинна на день виїзду.

Категорія підопічного: чи є інвалідність, статус сироти або рішення про недієздатність. З 2025 року для інвалідності використовують виписку з рішення експертної команди.

Місцезнаходження підопічного: якщо він в Україні — перевіряйте можливість супроводу; якщо за кордоном — наявність підтвердження перетину і консульського обліку.

Для чоловіків: військово-обліковий документ і підстави відстрочки, якщо вони застосовуються.

Погодження служби у справах дітей (для дітей-сиріт і певних категорій) із зазначенням держави.

Мета поїздки: чи відповідає вона підставі (супровід або зустріч). Довільне відрядження чи відпочинок без зв’язку з підопічним зазвичай не проходить.

Цей перелік не є вичерпним. Прикордонники перевіряють відповідність конкретної підстави. Якщо документи неповні, відмова можлива навіть за наявності статусу.

Що це означає для вас завтра

Перед покупкою квитків з’ясуйте, де зараз перебуває підопічний і чи стоїть він на консульському обліку. Якщо дитина чи недієздатна особа вже за кордоном, замовте витяг із «е-Консул» або довідку консульської установи — це займає від кількох днів до тижня залежно від країни. Без цього документа пакет для самостійного виїзду зазвичай неповний.

Зберіть копії рішення про опіку і підтвердження статусу підопічного. Для чоловіків перевірте актуальність даних у військово-обліковому документі. Якщо плануєте зустріч із підопічним, підготуйте доказ його попереднього перетину кордону (довідка ДПСУ або штампи). Типовий строк підготовки — 7–14 днів, якщо всі органи працюють у звичайному режимі.

Якщо сумніваєтеся в підставі, зверніться до служби у справах дітей за місцем обліку або перевірте роз’яснення ДПСУ. Правила залежать від конкретних обставин, тому універсальної відповіді «так» чи «ні» немає — рішення ухвалюють на пункті пропуску за пакетом документів.