Чи можна курити на балконі: правила, межі та дії сусідів

Так, на власному балконі квартири курити можна. Закон не відносить його до місць загального користування, де куріння заборонене.

Стаття 13 Закону України № 2899-IV забороняє куріння тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв нагрівання тютюну та кальянів у під’їздах, ліфтах, на сходових клітках і в інших місцях загального користування житлових будинків. Власний балкон, який входить до складу квартири, у цей перелік не потрапляє. Тому сам факт куріння там не є адміністративним правопорушенням за статтею 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Проте це не дає права ігнорувати сусідів. Якщо дим систематично потрапляє до чужої квартири й заважає користуватися житлом, ситуацію розглядають через цивільне законодавство. Власник має право вимагати усунення перешкод у користуванні майном. У Києві, як і в інших містах, ОСББ чи управитель фіксують скарги, але не виписують штраф за куріння саме на приватному балконі.

Раніше ми писали: У Бучі, Ірпені та Гостомелі графіки світла можуть не діяти

Перевірте статус балкона в документах на квартиру. Якщо він у спільній власності будинку — правила інші.

1. Чи дозволено курити на власному балконі?

Дозволено, якщо балкон належить до вашої квартири і не є місцем загального користування. Закон № 2899-IV прямо не включає приватні балкони до заборонених зон. Курити можна звичайні сигарети, електронні сигарети, системи нагрівання тютюну чи кальян — обмеження однакові.

Обмеження з’являються з інших норм. Правила пожежної безпеки забороняють палити біля легкозаймистих матеріалів і кидати недопалки вниз. Викидання недопалків на вулицю чи чужий балкон порушує правила благоустрою. За статтею 152 КУпАП громадяни платять від 340 до 1360 гривень.

Поширена помилка — вважати, що «мій балкон, роблю що хочу». Зовні це виглядає як ігнорування сусідів, які закривають вікна навіть у спеку. Закінчується скаргами в ОСББ, актами фіксації та цивільним позовом. Правильно: використовуйте попільничку, не куріть, коли вітер несе дим прямо в сусідні вікна, і не кидайте недопалки.

Важливо. Прямої заборони на куріння на приватному балконі немає, але власник не має права своїми діями створювати перешкоди сусідам у користуванні житлом.

У новобудовах Києва технічна документація іноді уточнює статус лоджії. Перевірте витяг з Державного реєстру речових прав або зверніться до управителя будинку.

2. Коли дим із балкона може порушувати права сусідів?

Дим порушує права сусідів, коли він регулярно потрапляє до їхньої квартири і заважає нормально користуватися житлом. Одиничний випадок зазвичай не дає підстав для серйозних претензій. Систематичний запах, який змушує закривати вікна, провітрювати квартиру чи викликає скарги на здоров’я — інша справа.

Сусіди спираються на статтю 391 Цивільного кодексу України: власник майна має право вимагати усунення перешкод у користуванні ним. Також діє право на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Судова практика часто стає на бік тих, хто доводить регулярність і вплив диму.

Обставини, які мають значення: як часто це відбувається, чи є відео- або фотофіксація, чи підтверджують факт інші мешканці, чи є медичні документи, якщо дим погіршує стан здоров’я. Просто «мені не подобається запах» без доказів працює слабше.

Зафіксуйте кілька епізодів. Запишіть час, напрямок вітру й те, як дим заходить у вікна. Це стане основою для подальших кроків.

3. Чи поширюються інші правила на спільні зони будинку?

Так. На спільних балконах, у під’їздах, на сходових клітках і в ліфтах куріння заборонене. Ці місця прямо названі в статті 13 Закону № 2899-IV як місця загального користування.

Тип місця Статус Чи можна курити Наслідки порушення Власний балкон квартири Частина приватної власності Так Немає штрафу за статтею 175-1, можливий цивільний позов Загальний балкон, під’їзд, сходова клітка Місце загального користування Ні Попередження або штраф 51–170 грн, повторно 170–340 грн Викидання недопалків Порушення благоустрою Ні Штраф 340–1360 грн за статтею 152 КУпАП

Джерело: Кодекс України про адміністративні правопорушення, статті 175-1 і 152; Закон України № 2899-IV, стаття 13. Дані станом на 2026 рік.

Правила будинку перевіряйте в статуті ОСББ або в договорі з управителем. Вони можуть встановлювати додаткові вимоги для спільних зон, але не скасовують національний закон щодо приватних балконів. У Києві місцева рада може визначати додаткові місця заборони, проте приватні балкони квартир туди зазвичай не входять.

4. Як діяти, якщо дим потрапляє до квартири?

Почніть із розмови. Зайдіть до сусіда в спокійний час і поясніть, що дим заходить у вікна. Багато хто змінює час або місце куріння після прямої розмови. Зафіксуйте дату розмови.

Якщо не допомогло, зверніться до управителя будинку або правління ОСББ. Попросіть скласти акт про скаргу. Якщо проблема стосується кількох квартир, зберіть підписи сусідів. Управитель може провести бесіду і зафіксувати факт.

Для спільної зони викликайте поліцію. За куріння в під’їзді чи на загальному балконі складають протокол за статтею 175-1 КУпАП. Для приватного балкона поліція зазвичай обмежиться профілактичною бесідою, бо прямого штрафу немає.

Крайній варіант — суд. Подайте позов про усунення перешкод у користуванні житлом. Підготуйте фото, відео, акти ОСББ, показання свідків. Суд може зобов’язати припинити дії, які створюють перешкоди. Моральну шкоду доводять складніше, тому збирайте якомога більше конкретних доказів.

5. Що це означає для вас завтра: наступні кроки

Якщо ви курите на своєму балконі, перевірте напрямок вітру й поставте попільничку. Не кидайте недопалки вниз — це окремий штраф від 340 гривень. Якщо сусіди скаржаться, домовтеся про час, коли дим менше заважає.

Якщо вам заважає дим із сусідського балкона, спочатку поговоріть. Якщо не вийшло, протягом тижня зберіть докази й зверніться до ОСББ або управителя. Для спільної зони одразу фіксуйте порушення й викликайте поліцію — штраф починається від 51 гривні.

Перевірте статус балкона в документах. Якщо він спільний, правила жорсткіші. У будь-якому разі фіксуйте факти письмово: дати, час, фото. Це працює краще за усні скарги.

Якщо ситуація повторюється місяцями, готуйте матеріали для суду. Строки позовної давності рахуйте від моменту, коли ви дізналися про порушення. Конкретні витрати залежать від того, чи потрібен адвокат, але перші кроки — розмова й фіксація — безкоштовні.