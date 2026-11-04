Чи почали відновлювати Садибу Зеленських у Києві?

У Києві розпочали практичне відновлення Садиби Зеленських на вулиці Олександра Кониського. Історичну споруду збудували 1890 року; про початок робіт повідомила громадська організація «Спадщина».

Що відомо про відбудову

Садибу звели наприкінці XIX століття.

19 липня 2024 року забудовник самовільно демонтував історичну споруду.

Улітку 2025 року об’єкт відвідала очільниця Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

Фактичний початок робіт відкладався понад рік.

Після демонтажу міський голова Віталій Кличко назвав дії забудовника цинічною провокацією та запевнив громаду, що місто змусить відновити пам’ятку. Однак до практичної відбудови перейшли лише тепер.

Під час візиту влітку 2025 року очільниця департаменту публічно наголосила, що випадки самовільного знесення історичної забудови в Києві не залишаться без покарання.