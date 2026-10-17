Чи розширять кладовище «Київське» за рахунок викупу землі?

Ні: депутати Білоцерківської міської ради на позачерговій 96-й сесії не набрали двох третин голосів, щоб підтвердити чотири рішення про викуп у ТДВ «Терезине» 9,5445 га землі для розширення міського кладовища «Київське». Рішення повторно розглядали після того, як секретар ради Володимир Вовкотруб зупинив їх дію.

«Для подолання “вето” міського голови необхідно, щоб рада підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради», – повідомили у міськраді.

Як голосували за чотири ділянки

Найбільша ділянка має площу 4,5638 га. За повторне підтвердження рішення щодо неї проголосували 10 депутатів, троє утрималися, ще 10 не голосували; проти не виступив ніхто. За викуп 0,3362 га віддали голоси шестеро депутатів, шестеро утрималися, 11 не голосували. Щодо 2,45 га підтримали рішення четверо депутатів, п’ятеро утрималися, 14 не голосували. За ділянку площею 2,1945 га проголосували п’ятеро, четверо утрималися, 14 не голосували.

Йдеться про землю у приватній власності ТДВ «Терезине». Її цільове призначення — землі запасу загального користування, відведені під місця поховання. У проєктах рішень потребу викупу пояснювали своєчасним і належним похованням померлих та необхідністю розширити територію міських кладовищ. Якби рішення набули чинності, профільний заступник міського голови мав за п’ять днів повідомити власника й запропонувати протягом місяця погодити переговори про викуп; далі мали провести експертну грошову оцінку та визначити ціну.

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Вовкотруб зупинив рішення після звернення депутата Станіслава Доліда. У заяві від 25 вересня 2026 року Долід зазначив, що 24 вересня під час позачергової 95-ї сесії депутати одним голосуванням ухвалили пакет рішень № 42-54, до якого увійшли й питання викупу землі. Засідання відбувалося в укритті під час повітряної тривоги. Долід повідомив, що є учасником і фінансовим директором ТДВ «Терезине», а його голос був вирішальним, та вказав на обставини, які можуть свідчити про приватний інтерес і потребують правової оцінки. Депутат запропонував зупинити рішення й повторно винести їх на розгляд.

За наведеними в матеріалі відомостями, ТДВ «Терезине» зареєстроване 1991 року в селищі Терезине й працює у сфері розведення молочної великої рогатої худоби. Станом на червень 2026 року там працювали 350 осіб, статутний капітал перевищував 1,3 млрд гривень. Доліду належать 30% підприємства, Івану Кудлаю — 20%, його дружині Надії — 20%, сину Дмитру — 30%; керівником є Дмитро Кудлай. У 2025 році дохід товариства становив понад 973 млн гривень, а чистий прибуток — понад 385 млн; у 2024 році — понад 817 млн і майже 269 млн гривень відповідно. У судовій ухвалі від 14 листопада 2025 року згадана ділянка площею 2,45 га, яку рада планувала викупити: документ стосувався скасування арешту майна ТОВ «Агрокомплекс» у кримінальному провадженні про можливе заволодіння майном.