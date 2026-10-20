Чи відновили світло після негоди на Київщині?

«Основну мережу вже відновили», — повідомили у ДТЕК «Київські регіональні електромережі». Після негоди електропостачання повернули понад 56 тисячам родин у Київській області.

Які роботи ще тривають

Фахівці продовжують опрацьовувати індивідуальні заявки споживачів і усувати окремі пошкодження. Частина з них не пов’язана з негодою, тож роботи на мережах і далі тривають після відновлення основної мережі.

Енергетики ремонтували пошкодження в складних умовах. Роботи доводилося призупиняти через часті повітряні тривоги, а поновлювали їх щоразу, коли безпекова ситуація дозволяла працювати.

Як відбувалося відновлення

Після дозволу на роботи фахівці знову бралися за ремонт мереж, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам. Нині увага зосереджена на окремих пошкодженнях і заявках, які ще потребують опрацювання.

Відключення сталися через негоду, а відновлення електропостачання проводили під час повітряних тривог. Основну мережу вже відновили, однак роботи на окремих ділянках продовжуються.