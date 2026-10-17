Чи вирощують тефф на Київщині?

Агрофірма «Колос» із Київської області вирощує тефф — малопоширену в Україні зернову культуру, яку можна використовувати для харчових продуктів, кормів і поліпшення ґрунтів. Господарство також працює над реєстрацією теффу в Україні.

«Тефф – це злакова культура, цікава тим, що має потужну мичкувату кореневу систему, яка насичена живими мікроорганізмами, до того ж здатна виживати навіть за посушливих умов», — зазначив власник і керівник підприємства Леонід Центило під час навчально-практичного польового семінару в межах проєкту FarmForce.

Для чого використовують тефф

Розвинена коренева система допомагає культурі розвиватися за недостатньої кількості опадів. Тефф можна поєднувати з іншими сидеральними рослинами, щоб покращувати структуру та біологічну активність ґрунту. Його дрібне насіння не заважає збиранню: за словами керівника господарства, для обмолоту підходить звичайний зернозбиральний комбайн.

В агрофірмі пробували переробляти зерно на жорновому млині й отримали борошно для випікання цільнозернового хліба. Тефф походить з Ефіопії, де його зерно використовують для виготовлення борошна, зокрема для традиційного хліба інджера. Культура від природи не містить глютену. Її також вирощують на корм: із рослини роблять сіно, а швидкий ріст і відносна стійкість до посухи допомагають забезпечувати кормову базу тваринництва.

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Для українських господарств тефф може бути культурою подвійного призначення: зерно придатне для харчової переробки, а зелену масу можна використовувати для тварин. Як сидерат він може стати частиною ґрунтозахисного землеробства. Інтерес до альтернативних культур пов’язаний із посиленням посух, нерівномірними опадами та потребою диверсифікувати виробництво.

Промислове вирощування залежатиме від доступності насіння, агротехнологій, урожайності в різних природно-кліматичних зонах і попиту переробників. Дані про площі посівів, урожайність і собівартість теффу в «Колосі» не оприлюднені. Підприємство Київської області займається рослинництвом, тваринництвом і розвитком агротехнологій, зокрема експериментує з альтернативними культурами та відновленням родючості ґрунтів.