Чим обробити стіни від грибка: за інструкцією виробника

Чим обробити стіни від грибка — готовим антигрибковим засобом (спреєм, концентратом або ґрунтовкою), який виробник прямо призначив для вашої поверхні, і точно за етикеткою.

Результат залежить від матеріалу стіни і ступеня ураження. На плитці чи гладкій поверхні працює поверхневий очищувач. На штукатурці, бетоні чи гіпсокартоні потрібен проникаючий склад. Якщо проігнорувати це і взяти «будь-що з полиці», засіб залишиться зверху, а міцелій у порах виживе.

Ми розбираємо практичні кроки для квартири: вибір засобу, підготовка ділянки, нанесення і захист. Одна обробка не замінює усунення вологи — без цього грибок повертається.

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Вибір засобу для стіни

Беріть лише засоби з прямою позначкою «проти грибка», «антипліснява» або «фунгіцид» і перевіряйте, чи вони підходять саме для стін у приміщенні.

Перевірте етикетку на тип поверхні: плитка, штукатурка, бетон, гіпсокартон чи фарба. Не всі склади працюють на всіх матеріалах.

Оберіть форму: готовий спрей для невеликих плям, концентрат для більшої площі, антигрибкова ґрунтовка перед подальшим оздобленням.

Уточніть, чи засіб для внутрішніх робіт, який час витримки і чи потрібно змивати після обробки.

Якщо взяти засіб не за призначенням, на пористій стіні він не досягне глибини ураження. Типова помилка — обробити «тим, що є вдома», і через 2–4 тижні побачити ту саму пляму або більшу. Звіряйтеся з інструкцією виробника: саме там написано пропорції, час дії і обмеження.

Тип засобу Для яких стін Що важливо Готовий спрей Плитка, невеликі поверхневі плями Нанести, витримати 15–30 хв за етикеткою Концентрат Штукатурка, бетон, гіпсокартон Розводити 1:2–1:5, наносити пензлем Антигрибкова ґрунтовка Перед фарбуванням чи шпаклюванням Створює бар’єр, часто не змивають

Джерело: інструкції виробників антигрибкових засобів для мінеральних основ (2025–2026).

Підготовка ураженої ділянки

Перед нанесенням підготуйте місце і захист. Це займає 15–20 хвилин і знижує ризик рознести спори по квартирі.

Змочіть видимий наліт і зчистіть його жорсткою щіткою чи шпателем на глибину ураження. Не сухо-чистіть — спори піднімаються в повітря.

Одягніть нітрилові чи гумові рукавички, захисні окуляри з повним приляганням і респіратор (мінімум FFP2 чи N95).

Відкрийте вікна, вимкніть витяжну вентиляцію квартири і закрийте двері в інші кімнати.

Покладіть плівку чи старі ганчірки на підлогу під ділянкою, щоб зібрати краплі і сміття.

Без очищення засіб не проникне до міцелію. Без захисту ви вдихаєте спори і контактуєте зі складом. Пропущена підготовка часто закінчується тим, що після «обробки» пляма стає більшою, а в кімнаті з’являється запах і подразнення дихальних шляхів.

Нанесення та повторна обробка

Наносьте засіб так, як написано на флаконі. Не скорочуйте час витримки і не змінюйте пропорції «на око».

Розведіть концентрат чистою водою у співвідношенні з етикетки (часто 1:2–1:5 залежно від ступеня ураження).

Нанесіть пензлем, валиком чи розпилювачем на пляму і на 20–30 см навколо неї. Для деяких ґрунтовок (наприклад, типу Ceresit CT 99) виробник прямо забороняє розпилення — лише пензель.

Витримайте вказаний час: від 15–60 хвилин для спреїв до 8–10 годин для концентратів. Не змивайте раніше, якщо етикетка цього не вимагає.

За потреби нанесіть другий шар через добу на висохлу поверхню, особливо на пористих стінах.

Якщо змити засіб раніше терміну, частина грибка виживає. На штукатурці одного шару часто мало — потрібна повторна обробка. До обробки стіна мала чорні чи зелені плями і затхлий запах. Після правильного нанесення, витримки і повного висихання плями зникають, а через тиждень не повертаються — засіб проник у пори і вбив міцелій.

Безпека під час роботи

Хімічні антигрибкові засоби потребують захисту шкіри і дихання. Працюйте тільки з провітрюванням.

Тримайте вікна відкритими під час нанесення і щонайменше 30–60 хвилин після. Не закривайте кімнату одразу.

Не змішуйте різні засоби між собою і не додавайте до них побутову хімію. Хлор із кислотою дає токсичний газ.

Після роботи зніміть рукавички, вимийте руки з милом і провітріть квартиру. Використані ганчірки і щітки утилізуйте в пакеті.

За рекомендаціями CDC щодо очищення цвілі, навіть для невеликих ділянок використовуйте респіратор, рукавички і окуляри. Без цього пари і спори подразнюють дихальні шляхи, а потрапляння засобу на шкіру викликає почервоніння. Якщо ділянка велика чи в приміщенні живуть діти чи люди з астмою — обмежте доступ під час роботи.

Важливо: Не працюйте в закритому приміщенні без респіратора. Не змішуйте засоби. Якщо після обробки з’явилося подразнення — провітріть сильніше і зверніться до лікаря при потребі.

Що це означає для вас завтра

Оберіть засіб, який виробник прямо призначив для вашої поверхні, і виконайте кроки з етикетки: очищення, розведення, витримка, за потреби повтор. Якщо кілька пунктів пропустили (не перевірили тип стіни чи скоротили час), грибок з великою ймовірністю повернеться через 1–3 тижні.

Обробка сама по собі не вирішує проблему, якщо в приміщенні лишається волога — конденсат, протікання чи погана вентиляція. Перевірте витяжку у ванній і на кухні, усуньте джерело вологи. Тоді одна-дві правильні обробки дають стабільний результат на місяці.

Якщо ураження більше 1 м², повертається після двох обробок або стіна волога наскрізь — зверніться до фахівців. Ми не обіцяємо, що один засіб назавжди прибере грибок без роботи з причиною вогкості. Це тимчасовий крок, поки ви не закриєте джерело вологи.