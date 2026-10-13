Де 13 жовтня вимикатимуть світло в Києві та області?

«Старий поділ наразі не працює», — повідомили в ДТЕК. 13 жовтня відключення електроенергії застосовуватимуть у Києві та Київській області для окремих черг. У столиці ситуацію ускладнило пошкодження важливого енергетичного об’єкта.

Що відомо про графіки відключень

У Києві діють індивідуальні графіки для кожної адреси — вони залежать від можливостей конкретного будинку отримувати електрику.

Звичний поділ на черги 1.1, 1.2, 2.1 та інші в столиці зараз не застосовується.

На Київщині графіки на 13 жовтня запровадили не для всіх черг.

Споживачів електроенергії поділено на шість черг. Якщо обмеження охоплюють три черги, погодинні відключення зачіпають приблизно половину споживачів у регіоні.

Дізнатися актуальну інформацію про відключення можна в Telegram-боті ДТЕК. У разі змін графіків компанія обіцяє інформувати жителів Київщини у своєму Telegram-каналі.

ДТЕК закликає киян після відновлення електропостачання не вмикати одразу всі прилади, особливо потужні, а вимкнені пристрої витягати з розеток.