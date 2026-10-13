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Столиця буднів: що змінилося в місті сьогодні

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Де 13 жовтня вимикатимуть світло в Києві та області?

Тарас Лимаренко 1 хв читання 3
Житлові багатоповерхівки Києва у сутінках із поодинокими освітленими вікнами.

«Старий поділ наразі не працює», — повідомили в ДТЕК. 13 жовтня відключення електроенергії застосовуватимуть у Києві та Київській області для окремих черг. У столиці ситуацію ускладнило пошкодження важливого енергетичного об’єкта.

Що відомо про графіки відключень

  • У Києві діють індивідуальні графіки для кожної адреси — вони залежать від можливостей конкретного будинку отримувати електрику.
  • Звичний поділ на черги 1.1, 1.2, 2.1 та інші в столиці зараз не застосовується.
  • На Київщині графіки на 13 жовтня запровадили не для всіх черг.
  • Споживачів електроенергії поділено на шість черг. Якщо обмеження охоплюють три черги, погодинні відключення зачіпають приблизно половину споживачів у регіоні.

Дізнатися актуальну інформацію про відключення можна в Telegram-боті ДТЕК. У разі змін графіків компанія обіцяє інформувати жителів Київщини у своєму Telegram-каналі.

ДТЕК закликає киян після відновлення електропостачання не вмикати одразу всі прилади, особливо потужні, а вимкнені пристрої витягати з розеток.

«Різке навантаження на мережі може спричинити аварії. Коли світло вимикається, прилади потрібно витягти з розеток. Це не дуже цікаве заняття, але потрібне. Ми живемо у важкі часи – потрібно адаптовуватися», — наголосили в компанії.

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