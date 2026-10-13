Де 13 жовтня вимикатимуть світло в Києві та області?
«Старий поділ наразі не працює», — повідомили в ДТЕК. 13 жовтня відключення електроенергії застосовуватимуть у Києві та Київській області для окремих черг. У столиці ситуацію ускладнило пошкодження важливого енергетичного об’єкта.
Що відомо про графіки відключень
- У Києві діють індивідуальні графіки для кожної адреси — вони залежать від можливостей конкретного будинку отримувати електрику.
- Звичний поділ на черги 1.1, 1.2, 2.1 та інші в столиці зараз не застосовується.
- На Київщині графіки на 13 жовтня запровадили не для всіх черг.
- Споживачів електроенергії поділено на шість черг. Якщо обмеження охоплюють три черги, погодинні відключення зачіпають приблизно половину споживачів у регіоні.
Дізнатися актуальну інформацію про відключення можна в Telegram-боті ДТЕК. У разі змін графіків компанія обіцяє інформувати жителів Київщини у своєму Telegram-каналі.
ДТЕК закликає киян після відновлення електропостачання не вмикати одразу всі прилади, особливо потужні, а вимкнені пристрої витягати з розеток.
«Різке навантаження на мережі може спричинити аварії. Коли світло вимикається, прилади потрібно витягти з розеток. Це не дуже цікаве заняття, але потрібне. Ми живемо у важкі часи – потрібно адаптовуватися», — наголосили в компанії.