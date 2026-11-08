Де киянам шукати допомогу під час відключень?

«Ситуація може змінюватися кілька разів на годину», — попереджають у ДТЕК. 8 листопада 2026 року в Києві та області тривають екстрені відключення електроенергії, погодинні графіки не діють. Пункти незламності дають змогу зігрітися й зарядити телефон.

«Адреси та графік роботи пунктів незламності позначені на мапі в застосунках „Дія“ та „Київ Цифровий“», — нагадали в Київській міській військовій адміністрації.

Де перевірити адреси пунктів і стан відключень

Екстрені відключення також діють у Київській області та Дніпрі. На Київщині їх запровадили 7 листопада за командою «Укренерго». У ніч на 7 листопада російська атака пошкодила енергооб’єкт ДТЕК на Київщині та підстанції «Укренерго», через які електроенергія з АЕС надходить до Києва й центральних регіонів.

ДТЕК не називає термінів відновлення: ремонти затримують повітряні тривоги. Перевірити відключення за адресою можна на сайті компанії або в чат-боті. Адреси й графік роботи пунктів доступні в застосунках «Дія» та «Київ Цифровий»; у розділі «Більше сервісів» → «Безпека» → «Мапа стійкості» також можна переглянути місткість та умови й прокласти маршрут. Дані про стаціонарні пункти є на nezlamnist.gov.ua, а адреси мобільних можна уточнити за номером 101 або на гарячих лініях місцевих адміністрацій.

Раніше ми писали: У Києві діють екстрені відключення електроенергії

У Києві працює 1541 пункт незламності у стаціонарних будівлях — про це 5 листопада повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук. Пункти розташовані в закладах освіти й соціальної сфери, на заправках і в магазинах. За словами Ткачука, вони мають генератори й опалення, а відвідувачам можуть надати домедичну допомогу; щотижня їх перевіряють працівники Муніципальної охорони та рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби. Пункти в трьох районах із найскладнішою ситуацією зі світлом місто розгортало ще 9 жовтня.

Якщо зупиниться водопостачання або впаде тиск, воду можна набрати в бюветах. Більшість із них має автономні генератори, однак на час технічних перерв вони можуть вимикатися. Мапу бюветів станом на 8 листопада оприлюднив «Київводфонд».

«Світло за своєю адресою ДТЕК радить перевіряти на сайті або в чат-боті».