Де на Київщині запровадили екстрені відключення?

«їхню тривалість наразі спрогнозувати неможливо», повідомила Київська ОВА. За рішенням «Укренерго» екстрені відключення електроенергії запровадили у Броварському, Вишгородському, Бучанському та Бориспільському районах області. Інформацію ОВА оприлюднила з посиланням на ДТЕК Київські регіональні електромережі.

«Ці обмеження не передбачені графіками».

Який режим діє в інших районах

Оскільки екстрені відключення не входять до графіків, спрогнозувати, скільки вони триватимуть, наразі неможливо. Час відновлення електропостачання для чотирьох районів не вказаний.

В інших районах Київщини діють стабілізаційні відключення. Їхній режим відрізняється від екстрених обмежень, запроваджених у Броварському, Вишгородському, Бучанському та Бориспільському районах.

Жителям області, у яких є електроенергія, радять ощадливо її використовувати. У повідомленні закликають споживати світло «свідомо та ощадливо».