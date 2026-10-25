Де у Києві висадили 50 нових дерев?

«Осінь — найсприятливіший період для висаджування дерев», — наголошують озеленювачі. У Дніпровському та Солом’янському районах Києва посадили загалом 50 дерев: 30 сріблястих кленів і 20 лип. Про роботи повідомив «Київзеленбуд».

Адреси та види дерев

У Дніпровському районі висадили 30 сріблястих кленів. Дерева посадили на двох локаціях — на вулиці Дашкевича, 10, та на вулиці Алматинській. Про висаджування повідомив «Київзеленбуд» у Facebook.

На вулиці Борщагівській у Солом’янському районі посадили 20 лип. «Київзеленбуд» повідомив про роботи у Facebook.

Липи мають доповнити наявну зелену зону та місця, де раніше видалили аварійні дерева.

Озеленювачі пояснюють, що восени рослини поступово переходять у стан спокою. Через це цей період вважають найсприятливішим для висаджування дерев.

Нові липи висадили на вулиці Борщагівській, а клени розмістили у двох точках Дніпровського району. Роботи охопили три локації у двох районах столиці.