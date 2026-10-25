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Столиця буднів: що змінилося в місті сьогодні

МістоСолом'янський районДніпровський район

Де у Києві висадили 50 нових дерев?

Оксана Дорошенко 1 хв читання
Люди висаджують молоді дерева на зеленій ділянці міста

«Осінь — найсприятливіший період для висаджування дерев», — наголошують озеленювачі. У Дніпровському та Солом’янському районах Києва посадили загалом 50 дерев: 30 сріблястих кленів і 20 лип. Про роботи повідомив «Київзеленбуд».

Адреси та види дерев

Озеленювачі пояснюють, що восени рослини поступово переходять у стан спокою. Через це цей період вважають найсприятливішим для висаджування дерев.

Нові липи висадили на вулиці Борщагівській, а клени розмістили у двох точках Дніпровського району. Роботи охопили три локації у двох районах столиці.

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