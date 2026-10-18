Де в Борисполі автомобіль збив велосипедиста?

У Борисполі на Київщині 67-річного велосипедиста збив автомобіль Renault Latitude. Чоловіка з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

За попередніми даними правоохоронців, за кермом автомобіля був 40-річний водій. Він наїхав на велосипедиста, коли той перетинав дорогу по нерегульованому пішохідному переходу на велосипеді.

Поліція розслідує аварію

Обставини ДТП встановлюють слідчі Бориспільського районного управління поліції. Вони розпочали досудове розслідування.