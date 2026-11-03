Де в Бучанській громаді можна зігрітися під час відключень
У Бучі та Ворзелі два пункти незламності працюють цілодобово. Ще один пункт у Бучанській міській раді відкритий щодня з 8:00 до 22:00.
Тут можна зігрітися, зарядити телефони та інші пристрої, скористатися зв’язком і перепочити, якщо вдома немає світла. Ситуація з електропостачанням залишається складною на тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Адреси та графік роботи пунктів
- Буча, ДПРЧ №35 — вул. Володимира Ковальського, 59-А; працює цілодобово.
- Ворзель, ДПРП №52 — вул. Європейська, 36; працює цілодобово.
- Буча, Бучанська міська рада — вул. Енергетиків, 12; відчинена щодня з 8:00 до 22:00.
Уночі та вранці 3 листопада російські війська масовано атакували три теплоелектростанції. За інформацією ДТЕК, удари спричинили масштабні руйнування, а станції припинили генерацію електроенергії.
У громаді попереджають, що графік роботи пунктів може змінитися, якщо безпекова ситуація погіршиться. За потреби розгортатимуть додаткові локації.