Де в Бучанській громаді можна зігрітися під час відключень

У Бучі та Ворзелі два пункти незламності працюють цілодобово. Ще один пункт у Бучанській міській раді відкритий щодня з 8:00 до 22:00.

Тут можна зігрітися, зарядити телефони та інші пристрої, скористатися зв’язком і перепочити, якщо вдома немає світла. Ситуація з електропостачанням залишається складною на тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Адреси та графік роботи пунктів

Буча, ДПРЧ №35 — вул. Володимира Ковальського, 59-А; працює цілодобово.

Ворзель, ДПРП №52 — вул. Європейська, 36; працює цілодобово.

Буча, Бучанська міська рада — вул. Енергетиків, 12; відчинена щодня з 8:00 до 22:00.

Уночі та вранці 3 листопада російські війська масовано атакували три теплоелектростанції. За інформацією ДТЕК, удари спричинили масштабні руйнування, а станції припинили генерацію електроенергії.

У громаді попереджають, що графік роботи пунктів може змінитися, якщо безпекова ситуація погіршиться. За потреби розгортатимуть додаткові локації.