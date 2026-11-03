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Столиця буднів: що змінилося в місті сьогодні

Місто

Де в Бучанській громаді можна зігрітися під час відключень

Тарас Лимаренко 1 хв читання 3
Стійка для заряджання телефонів із табличкою міської ради та безкоштовним Wi‑Fi

У Бучі та Ворзелі два пункти незламності працюють цілодобово. Ще один пункт у Бучанській міській раді відкритий щодня з 8:00 до 22:00.

Тут можна зігрітися, зарядити телефони та інші пристрої, скористатися зв’язком і перепочити, якщо вдома немає світла. Ситуація з електропостачанням залишається складною на тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Адреси та графік роботи пунктів

  • Буча, ДПРЧ №35 — вул. Володимира Ковальського, 59-А; працює цілодобово.
  • Ворзель, ДПРП №52 — вул. Європейська, 36; працює цілодобово.
  • Буча, Бучанська міська рада — вул. Енергетиків, 12; відчинена щодня з 8:00 до 22:00.

Уночі та вранці 3 листопада російські війська масовано атакували три теплоелектростанції. За інформацією ДТЕК, удари спричинили масштабні руйнування, а станції припинили генерацію електроенергії.

У громаді попереджають, що графік роботи пунктів може змінитися, якщо безпекова ситуація погіршиться. За потреби розгортатимуть додаткові локації.

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