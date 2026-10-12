Де в Києві демонтуватимуть незаконну рекламу?

Із 12 до 16 жовтня фахівці КП «Київреклама» прибиратимуть незаконні рекламні конструкції у Святошинському та Солом’янському районах Києва. Про заплановані роботи комунальне підприємство повідомило у Facebook.

Адреси, де прибиратимуть вивіски

Берестейський проспект — поблизу станції метро «Шулявська»;

Берестейський проспект — біля ставу № 14;

вулиця Вадима Гетьмана — неподалік Польового провулку.

На цих ділянках демонтуватимуть вивіски, банери, рекламні щити та інші конструкції. До переліку робіт входять об’єкти, встановлені без відповідних дозволів або з порушенням вимог Порядку розміщення реклами у Києві.

Отже, цього тижня роботи охоплять три локації на двох вулицях і проспекті у двох районах столиці. Йдеться саме про рекламні конструкції, які не мають необхідного дозволу або розміщені всупереч установленим правилам.

Упродовж минулого тижня фахівці КП «Київблагоустрій» прибрали 49 нелегальних об’єктів загальною площею 929,9 кв. м. Так звільнили громадський простір від незаконних конструкцій.