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Транспорт

Де в Києві до 31 жовтня обмежать рух?

Оксана Дорошенко 1 хв читання 6
Вулиця Києва з дорожніми знаками та частково перекритим рухом

На Великій Васильківській у Шевченківському районі частково обмежуватимуть рух до 31 жовтня. На ділянці біля будинку № 10 фахівці знижуватимуть бортовий камінь і облаштовуватимуть острівець безпеки.

Що потрібно знати про роботи

  • Роботи триватимуть до 31 жовтня.
  • Адреса: вул. Велика Васильківська, 10, навпроти Бессарабського проїзду.
  • Понижуватимуть бортовий камінь і влаштовуватимуть острівець безпеки.
  • Роботи виконуватимуть фахівці Шевченківського ШЕУ.

Про обмеження повідомила КК «Київавтодор». У корпорації просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршруту та перепрошують за незручності.

Пониження бортового каменю є одним з етапів облаштування безбар’єрного простору. Такі роботи покращують доступність тротуарів і переходів для всіх містян. На Великій Васильківській рух обмежуватимуть частково.

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