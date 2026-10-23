Де в Києві до 31 жовтня обмежать рух?

На Великій Васильківській у Шевченківському районі частково обмежуватимуть рух до 31 жовтня. На ділянці біля будинку № 10 фахівці знижуватимуть бортовий камінь і облаштовуватимуть острівець безпеки.

Що потрібно знати про роботи

Роботи триватимуть до 31 жовтня.

Адреса: вул. Велика Васильківська, 10, навпроти Бессарабського проїзду.

Понижуватимуть бортовий камінь і влаштовуватимуть острівець безпеки.

Роботи виконуватимуть фахівці Шевченківського ШЕУ.

Про обмеження повідомила КК «Київавтодор». У корпорації просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршруту та перепрошують за незручності.

Пониження бортового каменю є одним з етапів облаштування безбар’єрного простору. Такі роботи покращують доступність тротуарів і переходів для всіх містян. На Великій Васильківській рух обмежуватимуть частково.