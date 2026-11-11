Де в Києві обмежать рух 12 і 13 листопада?

«У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту», — йдеться у повідомленні. 12 і 13 листопада в Дарницькому районі обмежуватимуть рух вулицею Олени Пчілки, повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Із 08:00 до 17:00 фахівці вкладатимуть верхній шар асфальтобетонного покриття. Роботи триватимуть на ділянці від будинку № 7 на вулиці Олени Пчілки до проспекту Петра Григоренка; водіям варто врахувати можливі затори.

Що змінилося на мостах столиці

Із 9 листопада на мосту Патона діє реверсивний рух зі світлофорним регулюванням. Завдяки цьому напрямок руху однією зі смуг можна змінювати залежно від транспортного навантаження в різний час доби.

8 листопада частково відновили рух через Північний міст після технічного обстеження, проведеного профільними фахівцями. Водіям і пасажирам потрібно зважати на тимчасові обмеження та оновлені правила проїзду.

27 жовтня після російської атаки тимчасово перекривали Південний міст. Для водіїв визначили альтернативні маршрути, а шляхи об’їзду відрізнялися залежно від типу транспорту.