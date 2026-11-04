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Столиця буднів: що змінилося в місті сьогодні

ЖКГОболонський район

Де в Києві вже відновили водопостачання?

Тарас Лимаренко 1 хв читання 6
Людина несе велику бутель води міською вулицею повз житлові будинки

Після безперервних нічних робіт воду повернули на лівий берег Києва та в Оболонський район. На правому березі тиск у водопровідній мережі залишається пониженим, повідомили КМДА та «Київводоканал».

Де ще немає води

У районах, де водопостачання не відновили, від 08:00 бювети підключатимуть до генераторів. Роботи з відновлення подачі води тривали безперервно протягом усієї ночі.

Каналізаційна система Києва працює у штатному режимі. На лівому березі та в Оболонському районі водопостачання вже відновлене, тоді як на решті правобережної частини міста зберігається понижений тиск.

Чому воду тимчасово вимкнули

3 листопада в Києві припинили водопостачання через знеструмлення основних об’єктів водопровідної інфраструктури внаслідок російських атак. Фахівці працюють над відновленням електроживлення та подачі води.

Після нічних робіт водопостачання відновили частково: вода вже є на лівому березі й в Оболонському районі, а на правому березі триває робота в умовах пониженого тиску. У районах без води бювети від 08:00 підключатимуть до генераторів.

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