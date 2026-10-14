Де в Києві знизився тиск води?

У Шевченківському, Солом’янському та Печерському районах Києва знизився тиск у водопровідній мережі, а в частині району водопостачання тимчасово відсутнє. Про перебої повідомив Київводоканал.

Причиною стало знеструмлення окремих водопровідних об’єктів столиці. Через це аварійно зупинилося насосне обладнання, що вплинуло на подачу води в трьох районах.

Де саме знизився тиск або зникла вода?

У Шевченківському та частково Солом’янському районах у водопровідній мережі знижений тиск. У Печерському районі ситуація залежить від розташування: у верхній частині водопостачання тимчасово відсутнє, у нижній — тиск знижений.

Отже, перебої проявляються по-різному: в одних частинах районів вода подається зі слабшим тиском, а у верхній частині Печерського району її тимчасово немає.

Що роблять для відновлення водопостачання?

Фахівці Київводоканалу разом з енергетиками вже працюють над відновленням стабільної роботи обладнання. Інших термінів відновлення водопостачання не вказано.

Питну воду можна безкоштовно набрати в бюветних комплексах Києва. Розташування найближчого бювету можна дізнатися на сайті КП «Київводфонд».