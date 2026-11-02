Де в Оболонському районі демонтуватимуть рекламу?

На вулиці Полярній з 2 до 6 листопада демонтуватимуть рекламні конструкції та вивіски, розміщені з порушенням міських правил. Роботи проводитимуть в Оболонському районі Києва.

Про демонтаж повідомила «Київреклама».

Які конструкції прибиратимуть

Демонтажні бригади комунального підприємства працюватимуть протягом тижня, а головною локацією визначили вулицю Полярну.

Примусово прибиратимуть усі конструкції, що не відповідають вимогам і порядку розміщення рекламних засобів у Києві.