Де в Оболонському районі демонтуватимуть рекламу?
На вулиці Полярній з 2 до 6 листопада демонтуватимуть рекламні конструкції та вивіски, розміщені з порушенням міських правил. Роботи проводитимуть в Оболонському районі Києва.
Про демонтаж повідомила «Київреклама».
Які конструкції прибиратимуть
Демонтажні бригади комунального підприємства працюватимуть протягом тижня, а головною локацією визначили вулицю Полярну.
Примусово прибиратимуть усі конструкції, що не відповідають вимогам і порядку розміщення рекламних засобів у Києві.