 Перейти до змісту
понеділок, 2 листопада Київ Київ +7°USD 45,35 · EUR 50,68
Написати в редакцію

Типовий Київ

Столиця буднів: що змінилося в місті сьогодні

МістоОболонський район

Де в Оболонському районі демонтуватимуть рекламу?

Оксана Дорошенко 1 хв читання 3
Працівник на підйомнику демонтує вивіску магазину на фасаді багатоповерхівки.

На вулиці Полярній з 2 до 6 листопада демонтуватимуть рекламні конструкції та вивіски, розміщені з порушенням міських правил. Роботи проводитимуть в Оболонському районі Києва.

Про демонтаж повідомила «Київреклама».

Які конструкції прибиратимуть

Демонтажні бригади комунального підприємства працюватимуть протягом тижня, а головною локацією визначили вулицю Полярну.

Примусово прибиратимуть усі конструкції, що не відповідають вимогам і порядку розміщення рекламних засобів у Києві.

Надіслати друзям

Ще з Оболонського району

Нове сьогодні

Залишити коментар

Адреса пошти не публікується. Коментарі проходять модерацію.