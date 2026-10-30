День ангела Максима: календарні дати та вибір особистих іменин

У православному місяцеслові святих з іменем Максим згадують понад тридцять разів на рік. Головні дати пам’яті преподобного Максима Сповідника за новоюліанським календарем Православної церкви України та Української греко-католицької церкви припадають на 21 січня і 13 серпня, а за юліанським — на 3 лютого і 26 серпня.

День ангела Максима — це не одна фіксована дата для всіх носіїв імені. Він прив’язаний до дня пам’яті конкретного святого, якого обирають при хрещенні або за традицією родини. Без звірки календаря і розмови з іменинником вітання легко потрапить не в той день.

Ми розбираємо, чому дат кілька, які з них фіксують церковні календарі і як визначити особисту для конкретного Максима.

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1. Чому в Максима може бути кілька дат іменин

Іменини пов’язані з днями пам’яті святих, які носять те саме ім’я. У святцях є преподобний Максим Сповідник (VII століття), преподобний Максим Грек (XVI століття), кілька мучеників Максимів ранньохристиянського періоду та інші. Кожен має свій день (або кілька, якщо враховують перенесення мощів).

З 1 вересня 2023 року ПЦУ і УГКЦ перейшли на новоюліанський календар для нерухомих свят. Цивільні дати зсунулися на 13 днів раніше порівняно зі старим юліанським стилем. Парафії, які залишилися на юліанському, і родини, що дотримуються колишнього звичаю, святкують ті самі пам’яті пізніше.

Особиста дата формується в день хрещення: священник або батьки обирають святого-покровителя, чия пам’ять найближча до дня народження чи хрещення. Якщо в свідоцтві про хрещення вказано конкретного святого, орієнтуються на нього. Якщо ні — беруть найближчу дату з календаря тієї церкви, до якої належить людина.

Важливо. Одна й та сама пам’ять Максима Сповідника — це не дві окремі іменини для однієї людини. 21 січня за новим стилем і 3 лютого за старим — це той самий день у різних календарних системах. Не складайте їх в один список «усіх дат Максима».

2. Дати в календарі

Основні дати за новоюліанським календарем ПЦУ та УГКЦ (чинні з 2023 року) і відповідні їм дати за юліанським стилем подані нижче. Дані звірені з місяцесловом УГКЦ і богослужбовими вказівками ПЦУ.

Святий / подія Новоюліанський (ПЦУ, УГКЦ) Юліанський (старий стиль) Преподобний Максим Сповідник (основна пам’ять; часто разом із Максимом Греком) 21 січня 3 лютого Перенесення мощів преподобного Максима Сповідника 13 серпня 26 серпня

Джерело: місяцеслов Української греко-католицької церкви та богослужбові вказівки Православної церкви України, нерухомі дати.

Інші пам’яті мучеників і преподобних з іменем Максим розкидані по місяцях (квітень, травень, вересень тощо). Їх не прирівнюють до головних дат Сповідника, якщо в родині чи свідоцтві про хрещення не вказано саме цього святого. У 2026 році 21 січня припадає на середу, 13 серпня — на четвер; 3 лютого — на вівторок, 26 серпня — на середу.

Перевірте календар конкретної парафії: не всі громади одночасно перейшли на новий стиль, а деякі родини свідомо лишаються на старому.

3. Як визначити особистий день ангела

Відкрийте свідоцтво про хрещення або запитайте в родині, якого святого називали покровителем. Якщо в документі стоїть «Максим», шукайте найближчу до дня народження чи хрещення дату в календарі тієї церкви, до якої належить людина.

Послідовність проста:

З’ясуйте, за яким календарем живе парафія чи родина — новоюліанським чи юліанським.

Знайдіть у місяцеслові дні пам’яті святих Максимів.

Оберіть дату, найближчу до дня народження або хрещення.

Уточніть у самого Максима або його близьких, яку дату вони вважають своєю.

Якщо день народження припадає на кінець січня, а родина ходить до парафії ПЦУ, найімовірніша дата — 21 січня. Якщо дотримуються старого стилю — 3 лютого. Серпневі дати беруть рідше, коли зимова не підходить або вказана окремо.

Поширена помилка: вітати всіх Максимів 3 лютого «бо так завжди було» або 21 січня «бо зараз новий календар». Ззовні це виглядає як турбота, але закінчується тим, що іменинник отримує привітання в «чужий» день і пояснює, що святкує інакше. Правильно спочатку запитати: «Ти за новим чи старим стилем і яку дату береш?» — це займає півхвилини і рятує від незручності.

4. Як привітати Максима з іменинами

Коротке привітання краще за довгий текст. Назвіть ім’я, побажайте здоров’я, сили і спокою, згадайте день ангела, якщо знаєте точну дату. Не розписуйте універсальні побажання на кілька абзаців — імениннику важливіше, що ви вгадали день.

Якщо дата невідома, напишіть або зателефонуйте заздалегідь: «Коли в тебе іменини цього року?» Багато хто відповідає одразу. Якщо людина не святкує іменини взагалі, обмежтеся днем народження. Не наполягайте на церковній даті, якщо людина її не визнає.

Дарунок не обов’язковий. Якщо вирішите щось подарувати, обирайте практичне: книгу, сертифікат або просто час разом. Головне — влучність дати, а не вартість.

5. Практична примітка перед привітанням

Перед тим як надіслати повідомлення, відкрийте календар на поточний рік і звірьте стиль. Наприклад, Максим народився 15 січня. За новоюліанським календарем найближча пам’ять Сповідника — 21 січня. За юліанським — 3 лютого. Запитайте в нього або в його родини, яку дату вони тримають. Якщо відповіли «21 січня», вітайте саме тоді. Якщо «3 лютого» — чекайте до того дня.

Строк простий: уточнення займає один дзвінок або повідомлення. Після цього ставте нагадування в телефоні на конкретну дату. Наступного року повторіть перевірку лише якщо людина змінила парафію.

Що це означає для вас завтра: відкрийте церковний календар тієї традиції, якої дотримується ваш Максим, знайдіть день пам’яті його святого і запитайте в нього самого, чи ця дата його. Так привітання потрапить точно і без зайвих пояснень.