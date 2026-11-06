День ангела Уляни: дати та причини календарних розбіжностей

З 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, через що фіксовані дні пам’яті святих змістилися на 13 днів раніше порівняно з попереднім юліанським стилем. Для імені Уляна це означає, що основні дні ангела тепер припадають на 21 грудня і 6 липня за чинним календарем більшості українських парафій, а не на 3 січня і 19 липня.

День ангела Уляни — це день церковної пам’яті святої, на честь якої названо людину, а не день народження. Різні джерела називають від кількох до понад десятка дат, бо в місяцеслові є кілька святих із формами імені Юліанія або Уляна. Читач дізнається, які дати підтверджені основними календарями ПЦУ та УГКЦ, чому вони розходяться і як визначити дату для конкретної людини без плутанини.

Ми зібрали дані з церковних календарів і пояснень щодо переходу 2023 року, щоб ви могли привітати вчасно й розуміти межі інформації.

Дати іменин Уляни

Основні дати за новоюліанським календарем, якого з 1 вересня 2023 року дотримуються Православна церква України і Українська греко-католицька церква для нерухомих свят, — 21 грудня і 6 липня. Перша відповідає пам’яті мучениці Юліанії Нікомідійської (постраждала на початку IV століття в Нікомідії), друга — знайденню мощей праведної княжни Юліанії Ольшанської, Печерської, чиї мощі перебувають у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.

За юліанським стилем, якого досі дотримуються окремі громади, ті самі пам’яті припадають на 3 січня і 19 липня цивільного календаря. Різниця рівно 13 днів для фіксованих дат у XXI столітті. Ці дві пам’яті — різні події, а не «старий і новий» варіант одного свята: зсув застосовується до кожної окремо.

Пам’ять Новоюліанський (ПЦУ, УГКЦ) Юліанський стиль Мученниця Юліанія Нікомідійська 21 грудня 3 січня Праведна Юліанія Ольшанська 6 липня 19 липня

Джерело: місяцеслови та календарі ПЦУ і УГКЦ після реформи 2023 року, стан на 2026 рік.

У повних місяцесловах зустрічаються й інші дні пам’яті святих із подібними іменами — наприклад, у березні, червні, серпні чи листопаді. Їхня кількість і точний склад варіюються залежно від видання й місцевих традицій; єдиного офіційного списку з фіксованою кількістю для імені Уляна немає. Для більшості практичних цілей орієнтуються на дві основні дати вище.

Причини розбіжностей у календарях

Юліанський календар, запроваджений у 45 році до н. е., відстає від астрономічного року приблизно на 1 день за 128 років. У XXI столітті ця різниця з григоріанським (і новоюліанським для фіксованих дат) становить 13 днів. Новоюліанський календар, ухвалений частиною православних церков у 1923 році, для нерухомих свят збігається з григоріанським на десятиліття вперед і точніший за юліанський.

Православна церква України перейшла на новоюліанський з 1 вересня 2023 року (початок церковного року), зберігши традиційну пасхалію. Українська греко-католицька церква для нерухомих свят також використовує сучасний стиль. Громади, які лишилися на юліанському, відзначають ті самі пам’яті на 13 днів пізніше за цивільним рахунком. Тому в різних списках іменин Уляни можна побачити і 21 грудня, і 3 січня — це той самий день пам’яті в різних стилях.

Додаткові розбіжності виникають, коли джерела змішують пам’яті різних святих або наводять дати без уточнення стилю. Католицька традиція для деяких Юліаній має власні дні (наприклад, 16 лютого для Нікомідійської в латинському обряді), але для українських православних і греко-католицьких парафій вони не є основними.

Вибір особистого дня ангела

День ангела визначають за святою, на честь якої людину названо при хрещенні, або за найближчою датою пам’яті після дня народження, якщо конкретна свята невідома. Сімейна традиція чи календар парафії мають пріоритет: якщо родина завжди вітала на певну дату, її й варто зберігати.

Для Уляни найчастіше орієнтуються на 21 грудня (Нікомідійська) або 6 липня (Ольшанська) за новим стилем, залежно від того, яка дата ближча до дня народження або яка свята ближча за традицією. Якщо день народження, наприклад, у травні, наступною основною буде 6 липня; якщо в серпні–листопаді — 21 грудня. Перед привітанням варто звірити з актуальним календарем парафії, бо місцеві списки можуть включати додаткові дні.

Найсильніше заперечення проти орієнтації лише на дві основні дати полягає в тому, що в деяких старих святцях і народних списках Уляна має понад десять днів. Факт у тому, що більшість цих днів стосуються менш відомих мучениць або соборних пам’ятей, а не окремої «головної» святої для імені; офіційні календарі ПЦУ і УГКЦ після 2023 року стабільно виділяють 21 грудня і 6 липня як ключові.

Запитання про день ангела Уляни

Коли Уляни святкують день ангела за церковним календарем?

За чинним новоюліанським календарем ПЦУ і УГКЦ основні дати — 21 грудня (мученниця Юліанія Нікомідійська) і 6 липня (знайдення мощей Юліанії Ольшанської). За юліанським стилем — 3 січня і 19 липня. Інші дати трапляються в повних місяцесловах, але не є обов’язковими для всіх.

Чому в різних календарях наведені різні дати?

Через різницю в 13 днів між юліанським і новоюліанським/григоріанським стилями для фіксованих пам’ятей, а також через те, що існують кілька святих із подібними іменами. Після переходу ПЦУ у 2023 році більшість українських парафій використовує нові дати.

Як визначити, яку дату іменин відзначає конкретна Уляна?

Спитати саму людину або родину, перевірити день хрещення чи традицію парафії, або взяти найближчу основну дату після дня народження (21 грудня чи 6 липня за новим стилем). Якщо даних немає, орієнтуються на календар конкретної громади.

Який календар варто перевірити перед привітанням?

Офіційний календар парафії або єпархії, до якої належить людина (ПЦУ, УГКЦ чи громада на старому стилі). Загальні інтернет-списки часто змішують стилі, тому краще звіряти з джерелом на 2026 рік.

Чи однакові дати для всіх Улян незалежно від регіону?

Ні. Залежить від календаря парафії. У більшості України після 2023 року — 21 грудня і 6 липня. Окремі громади на юліанському стилі тримають 3 січня і 19 липня. Місцеві традиції можуть додавати дні, але базові дві залишаються найпоширенішими.

Що це означає для вас завтра. Якщо ви плануєте привітати Уляну найближчими тижнями, наступна основна дата за новим стилем — 21 грудня 2026 року (пам’ять Нікомідійської). Від 5 листопада до неї 46 днів. Перевірте, чи парафія людини вже на новоюліанському календарі: якщо так, вітайте 21 грудня; якщо родина лишилася на старому стилі — 3 січня. Для літньої дати 6 липня вже минула в цьому році, наступна — 2027-го. Перед відправленням повідомлення відкрийте актуальний календар єпархії чи храму — це займає менше хвилини й унеможливлює розбіжність на 13 днів. Якщо точної традиції немає, оберіть 21 грудня як найбільш універсальну для українських календарів нового стилю.