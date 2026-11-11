День козацтва в Україні: дата 1 жовтня і Покрова

День Українського козацтва в Україні відзначають щороку 1 жовтня — у день Покрови Пресвятої Богородиці за новоюліанським церковним календарем. До липня 2023 року офіційна дата припадала на 14 жовтня. Свято вшановує історичне значення козацтва в утвердженні української державності та його внесок у сучасний процес державотворення.

Для киян, які щодня звіряють плани з міським календарем, ця дата — чіткий орієнтир серед осінніх державних і церковних свят. У 2026 році 1 жовтня припало на четвер. Зміна дати не змінила змісту вшанування, але зрушила його в календарі на 13 днів раніше.

Далі — актуальна дата і причини, чому в старих матеріалах трапляється інше число; зв’язок із Покровою; кого і яку спадщину вшановує свято; календарний орієнтир для наступних років.

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Дата святкування

Чинна дата — 1 жовтня щороку. Її закріпив Указ Президента України № 966/99 від 7 серпня 1999 року (із змінами, внесеними Указом № 455/2023 від 28 липня 2023 року). У тексті первісного указу стояло «14 жовтня». У липні 2023-го цифри й слово замінили на «1 жовтня». Зміна набула чинності з дня опублікування указу.

Причина зсуву — перехід Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар для нерухомих свят. Усі фіксовані церковні дати зсунулися на 13 днів назад. Покрова Пресвятої Богородиці, яка раніше відзначалася 14 жовтня, тепер припадає на 1 жовтня. Оскільки День Українського козацтва прив’язаний саме до цього церковного свята, державну дату перенесли слідом.

У матеріалах до середини 2023 року та в частині архівних публікацій досі стоїть 14 жовтня. Це не помилка авторів тих текстів, а відображення попередньої редакції указу. Для планування на 2026 рік і далі орієнтир — 1 жовтня.

Важливо Дата 1 жовтня є державною й постійною з 2023 року. Вона не залежить від того, якого церковного календаря дотримується конкретна громада чи парафія.

Зв’язок із Покровою

Свято збігається з Покровою Пресвятої Богородиці, бо козаки вважали Богоматір своєю небесною покровителькою й захисницею. На Запорізькій Січі головним храмом була саме Покровська церква. У день Покрови збирали ради, на яких обирали кошового отамана чи старшину. Цей звичай закріпив зв’язок між церковним святом і козацьким самоврядуванням.

Після календарної реформи 2023 року зв’язок зберегли: державне свято перенесли на нову дату Покрови, щоб не розривати історичну прив’язку. 1 жовтня тепер об’єднує Покрову, День Українського козацтва та День захисників і захисниць України. Останнє також перенесли з 14 жовтня рішенням законодавця в той самий період.

Для читача це означає, що шукати День козацтва треба саме в день Покрови за чинним церковним календарем, а не за датою, яку пам’ятають зі шкільних підручників чи старих календариків.

Значення козацької традиції

День Українського козацтва вшановує не окрему битву чи конкретну Січ, а історичну роль козацтва як військової, самоврядної та державотворчої спільноти. Указ 1999 року прямо вказує на «історичне значення і заслуги Українського козацтва у ствердженні української державності та суттєвий внесок у сучасний процес державотворення».

Козацтво залишило інститути самоврядування, військові звичаї, елементи демократичних процедур обрання старшини та культурну пам’ять, яку використовують у сучасній державній символіці й освіті. Свято не є днем реконструкції чи фестивалю за обов’язком. Воно фіксує спадщину в державному календарі.

У практиці киян це може виглядати як згадка в шкільних програмах, тематичні матеріали в бібліотеках або локальні ініціативи громад. Масові заходи залежать від безпекової ситуації та рішень місцевої влади; їхній перелік не є частиною самого державного статусу свята.

Календарний орієнтир

У календарі шукайте 1 жовтня. Це фіксована дата, яка не плаває від року до року. У 2026 році вона припала на четвер. Наступного року день тижня зміниться, але число залишиться тим самим.

Статус вихідного чи робочого дня визначається чинним трудовим законодавством на момент свята, а не самим фактом державного статусу Дня козацтва. День захисників і захисниць України входить до переліку святкових днів у Кодексі законів про працю. Під час дії воєнного стану норми про святкові та неробочі дні не застосовуються автоматично; рішення щодо графіка залишається за роботодавцем. Для Дня козацтва окремого автоматичного вихідного немає.

Перевіряйте актуальний календар і повідомлення роботодавця ближче до дати. Зміна церковного календаря вже відбулася, тож повторного зсуву дати через цю причину не очікується.

Практичне правило: у календарі ставте 1 жовтня як день Покрови та Дня Українського козацтва. Якщо потрібен точний робочий статус — звіряйтеся з актуальними нормами трудового законодавства на той рік, бо вони можуть відрізнятися від довоєнного періоду. Старі джерела з датою 14 жовтня відображають редакцію до липня 2023 року і не є чинними для планування.

Межа поради: матеріал пояснює державну дату й сенс свята станом на чинні укази. Він не прогнозує конкретні міські заходи в Києві й не замінює офіційних повідомлень про графік роботи чи безпекові обмеження.