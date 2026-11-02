День військової розвідки: дата й етапи історії

День військової розвідки відзначають щороку 7 вересня. Це професійне свято вшановує воєнну розвідку України — передусім Головне управління розвідки Міністерства оборони та військовослужбовців розвідувальних підрозділів. Дата обрана не випадково: саме 7 вересня 1992 року з’явилося Управління воєнної стратегічної розвідки Міноборони.

Для киян дата важлива як частина національного календаря, а не як зміна маршрутів чи тарифів. Вона нагадує, хто забезпечує інформацію для рішень у сфері оборони, і не вимагає від вас додаткових дій у повсякденному житті. У 2026 році 7 вересня припало на понеділок, і місто відзначило його без перекриття вулиць чи змін у транспорті.

Далі розберемо, кому саме присвячене свято, як його запроваджували поетапно й що з цього підтверджено офіційно. Також покажемо, чи з’являлися в Києві події, прив’язані до дати.

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1. Що відзначають у День військової розвідки

Свято присвячене військовослужбовцям і працівникам воєнної розвідки Збройних сил України. Воно вшановує їхній внесок у захист національних інтересів від зовнішніх загроз і в зміцнення обороноздатності. Офіційно це зафіксовано в Указі Президента №629/2022 від 7 вересня 2022 року.

Відзначення охоплює Головне управління розвідки Міністерства оборони України та розвідувальні підрозділи в з’єднаннях і частинах. Це не свято всіх розвідувальних служб держави, а саме воєнної складової. Символіка ГУР — офіційна емблема з тризубом і хрестом, а також велика емблема з совою — використовується у вітаннях і на заходах.

У 2022 році статус свята підняли з відомчого до державного рівня. До цього його відзначали всередині системи як професійний день. Зараз вітання надходять від Президента, Головнокомандувача і керівництва ГУР, але це не вихідний день для цивільних.

2. Як з’явилося професійне свято

Послідовність створення дати чітка й документована. Спочатку з’явилася сама структура, потім — відомче свято, і лише пізніше — державний статус.

7 вересня 1992 року Президент Леонід Кравчук підписав Указ №462/92 про формування Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України. Ця дата стала точкою відліку для воєнної розвідки незалежної держави.

1 червня 2007 року міністр оборони підписав наказ №302. Документ встановив щорічне відзначення Дня воєнної розвідки України саме 7 вересня з метою підтримання престижу служби й виховання патріотизму серед військовослужбовців розвідувальних органів.

7 вересня 2022 року Президент Володимир Зеленський видав Указ №629/2022, який надав святу державний статус. Указ набрав чинності з дня опублікування.

Між 1992 і 2007 роками дата вже використовувалася неформально всередині структури. Наказ 2007 року зробив її обов’язковою для вітань у системі Міноборони. Указ 2022 року розширив коло вітань до загальнодержавного рівня, не змінюючи саму дату.

Поширена помилка — вважати, що свято з’явилося лише в 2022 році. Ззовні це виглядає так, ніби до повномасштабного вторгнення розвідники не мали свого дня. Насправді відомче відзначення тривало з 2007 року, а структура існувала з 1992-го. Правильно називати 2022 рік роком надання державного статусу, а не роком створення свята.

3. Основні етапи історії свята

Історія відзначення йде паралельно з розвитком самої розвідки. Кожен етап додавав документальне підтвердження, але не змінював основну дату.

У 1993–1994 роках відбулося об’єднання розвідувальних управлінь. У липні 1993-го на базі управління розвідки Головного штабу та Управління воєнної стратегічної розвідки почали формувати Головне управління військової розвідки. У квітні 1994-го Указом Президента його перейменували на Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Саме тоді структура набула форми, яку ми знаємо зараз як ГУР МО.

З 2007 по 2021 рік свято залишалося відомчим. Вітання відбувалися всередині частин і управлінь, без широкого публічного висвітлення. У 2022 році державний указ закріпив дату остаточно. З того часу щорічні вітання публікуються офіційними каналами, а в Києві з’являються окремі заходи напередодні або в день свята — за наявності офіційних повідомлень.

Рік Документ або подія Що змінилось у відзначенні 1992 Указ Президента №462/92 від 7 вересня З’явилася дата створення Управління воєнної стратегічної розвідки 1994 Указ про перейменування Структура отримала назву ГУР МО; дата залишилася прив’язаною до 1992 року 2007 Наказ Міноборони №302 від 1 червня Встановлено відомче професійне свято 7 вересня 2022 Указ Президента №629/2022 від 7 вересня Свято отримало державний статус; дата не змінилась

Джерело: Укази Президента України та наказ Міністерства оборони України, 1992–2022 роки.

Етапи можуть накладатися в усному вжитку: деякі ветерани згадують і 5 листопада як неофіційну дату, пов’язану з радянським періодом. Офіційно ж в Україні діє лише 7 вересня. Затягувань із датою не було — вона залишалася стабільною з 1992 року.

Побутова аналогія: створення свята нагадує закладку фундаменту будинку 7 вересня 1992 року, а наступні накази й укази — це поверхи, які добудовують на тому ж місці. Аналогія перестає працювати, коли мова йде про загрози: структура й відзначення адаптуються до змін у безпековій ситуації, а не залишаються статичним будинком.

4. Що це означає для вас завтра

Підтверджених змін у повсякденному житті Києва, прив’язаних саме до 7 вересня, немає. Транспорт, школи, лікарні й комунальні служби працюють у звичайному режимі. У 2026 році напередодні в Центральному будинку офіцерів відкрили фотовиставку про роботу розвідників, а 8 вересня у Святошинському районі відкрили пам’ятник «Вікінг» у сквері Героїв України. Це разові заходи за офіційними повідомленнями ГУР і місцевої влади, а не постійні зміни для міста.

Якщо ви плануєте візит до Центрального будинку офіцерів або скверу в Святошині біля дати, перевіряйте актуальні оголошення на сайтах установ. Якщо дата просто збігається з вашим робочим днем — нічого додаткового робити не потрібно. Для більшості киян це залишається днем у календарі без практичних наслідків на завтра.