День жіночого щастя: коли відзначають і що означає

День жіночого щастя відзначають щороку 18 жовтня. Це неофіційна громадська ініціатива, яка зосереджується на психічному здоров’ї жінок і підвищенні обізнаності про поширеність депресії серед них. Дата не має статусу державного свята в Україні й не є офіційним днем ООН, тому не дає додаткового вихідного.

У 2026 році 18 жовтня припадає на неділю. У матеріалах назву вживають як день жіночого щастя, Міжнародний чи Всесвітній день жіночого щастя, що відповідає англійській Women’s Global Happiness Day. Відповідь на запит про дату однозначна: фіксована дата 18 жовтня без перенесення.

Ініціатива виникла навколо 2017–2018 років завдяки американській спеціалістці з позитивної психології Карін Рокінд. Вона пов’язувала дату зі своїм особистим досвідом втрати вагітності й бажанням привернути увагу до поширеності депресії серед жінок. Конкретні деталі заснування розходяться в джерелах і ґрунтуються переважно на розповідях самої ініціаторки, тому день залишається неформальним.

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Коли відзначають день жіночого щастя?

Фіксована дата — 18 жовтня кожного року. У 2026-му це неділя. Жодних офіційних календарних змін чи перенесень не передбачено, оскільки свято не має державного статусу.

Перші організовані відзначення фіксують з 2018 року. За повідомленнями, уже тоді відбувалися зустрічі в понад 20 країнах. До 2019 року кількість подій зростала — понад 175 у більш ніж 25 країнах на шести континентах, за даними самої Рокінд. Це були переважно невеликі групи або онлайн-події без централізованої організації.

Важливо: Історія заснування базується на особистій історії Карін Рокінд і медіаповідомленнях. Офіційного статусу міжнародної організації чи ООН цей день не має. Будь-які твердження про масштаб чи «світове визнання» варто перевіряти окремо.

Українські джерела згадують його регулярно напередодні дати, але без масштабних державних заходів. Назва в тексті означає саме цю неофіційну ініціативу 18 жовтня, а не загальні поради щодо щастя.

Що означає це свято?

День фокусується на психічному здоров’ї жінок, зокрема на депресії, яка, за даними ВООЗ, приблизно в 1,5 раза поширеніша серед жінок, ніж серед чоловіків. У оцінках за 2023 рік серед дорослих це 6,2 % жінок проти 4,1 % чоловіків. Понад 10 % вагітних і жінок у перший рік після пологів стикаються з депресією.

Мета — підвищити обізнаність, сприяти розмовам про стан і інструменти позитивної психології, а не визначати, що саме має робити жінок щасливими. Ініціаторка наголошувала на «сестринстві», підтримці в групах і відмові від постійного відкладання власного благополуччя. День не диктує конкретних дій і не має єдиної програми.

В Україні контекст війни додає навантаження. За опитуванням Gradus у грудні 2025 року 52 % респондентів називали втому найчастішою емоцією, 72 % оцінювали якість життя як низьку, а 41 % відчували потребу в психологічній допомозі за попередні пів року, проте лише 7 % зверталися до фахівців. Ці цифри стосуються загального населення, а не лише жінок, і відображають сукупний ефект стресу.

Практичний сенс для читача полягає в можливості звернути увагу на власний стан чи стан близьких без обов’язку щось «святкувати». Якщо дані про поширеність депресії здаються абстрактними, вони означають вищу ймовірність зіткнутися з симптомами саме серед жінок у різних країнах, включно з умовами підвищеного стресу.

Чим цей день відрізняється від інших жіночих дат?

День жіночого щастя легко сплутати з іншими датами, присвяченими жінкам. Його відрізняє фокус на психічному благополуччі та неофіційний характер, а не на правах, ролях чи конкретних фізіологічних етапах.

Дата Назва Основний фокус Статус 18 жовтня День жіночого щастя Психічне здоров’я, депресія серед жінок, підтримка Неофіційна ініціатива 8 березня Міжнародний жіночий день Права, рівність, досягнення жінок Офіційний у багатьох країнах, включно з Україною 20 березня Міжнародний день щастя Загальне благополуччя населення, політика Офіційний день ООН 18 жовтня Всесвітній день менопаузи Здоров’я жінок у період менопаузи Професійна ініціатива

Джерела: публікації про Women’s Global Happiness Day, резолюція ООН щодо Дня щастя, матеріали про День менопаузи.

На відміну від 8 березня, тут немає акценту на гендерній рівності як політичній темі. Від Міжнародного дня щастя відрізняє вузький фокус на жінок і відсутність офіційного статусу. Збіг із Днем менопаузи випадковий і не означає спільної програми. Деякі джерела згадують додаткові дати на кшталт 21 лютого чи 11 червня як нагадування протягом року, але основною й найчастіше згадуваною залишається 18 жовтня.

Як відзначити день жіночого щастя?

Відзначення необов’язкове й може бути повністю індивідуальним. Типові варіанти, які з’являються в описах ініціативи, включають розмову з близькою людиною, короткий час на себе чи участь у невеликій групі. Жодних обов’язкових ритуалів чи витрат не передбачено.

Приділити 20–40 хвилин собі: записати три спостереження про поточний стан без оцінки «добре/погано».

Написати чи подзвонити одній людині, з якою давно не говорили про щоденні справи, а не лише про проблеми.

Якщо є бажання, знайти онлайн-запис чи матеріал про інструменти позитивної психології — без реєстрації на платні курси.

За наявності стійких симптомів депресії чи виснаження звернутися до безкоштовних ліній підтримки, які працюють в Україні.

На практиці часто відбувається так: жінка, яка відчуває постійне перевантаження обов’язками, відкладає одну нетермінову справу на годину й проводить цей час у розмові з подругою. Результат — короткочасне зниження напруги й нагадування, що стан можна обговорювати без негайного рішення всіх проблем. Такий підхід не замінює професійну допомогу, але відповідає неформальному характеру дня.

Витрати нульові або мінімальні. Строки — у межах одного дня. Якщо день припадає на вихідний, як у 2026 році, це просто збіг, а не додаткова можливість.

Часті запитання про день жіночого щастя

Чи є цей день офіційним?

Ні. Він не затверджений ООН, не входить до державних свят України й не дає вихідного. Це громадська ініціатива, яку відзначають ті, хто про неї знає.

Чи пов’язаний він виключно з депресією?

Основний акцент — на обізнаності про психічне здоров’я жінок і поширеність депресії. Водночас описи включають ширші теми підтримки та відмови від постійного відкладання власного стану. Точних даних про кількість учасників в Україні немає.

Чи треба щось купувати чи дарувати?

Ні. Ініціатива не передбачає комерційних елементів чи обов’язкових подарунків. Будь-які покупки — особистий вибір поза змістом дня.

Що це означає для вас завтра

Якщо ви плануєте відзначити день жіночого щастя, оберіть одну дію з переліку вище на 18 жовтня чи найближчий зручний день і зафіксуйте її в календарі. Це займе менше години й не вимагає витрат.

Якщо стан викликає занепокоєння — втому, пригніченість чи труднощі зі сном протягом кількох тижнів, — зверніться до лінії підтримки або через сімейного лікаря. Реакція зазвичай доступна в той самий день чи протягом кількох днів залежно від завантаженості.

Якщо тема стосується близької людини, достатньо однієї прямої розмови без порад «як правильно бути щасливою». Наступного дня після дати можна повернутися до звичайного графіка без додаткових зобов’язань.