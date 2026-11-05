Діана Шошоаке: хто вона в політиці Румунії

Діана Шошоаке — румунська юристка й політикиня, лідерка партії «S.O.S. Румунія» та депутатка Європейського парламенту з липня 2024 року.

Вона народилася 13 листопада 1975 року в Бухаресті під дівочим прізвищем Йованович. До політики прийшла з адвокатської практики: диплом юриста отримала в Румуно-американському університеті (1994–1999), магістратуру з бізнес-права — там же (2008–2010). Власну адвокатську канцелярію відкрила 2004 року й працювала в ній до обрання в парламент.

Публічну відомість здобула під час пандемії COVID-19 як противниця вакцинації та карантинних обмежень. У грудні 2020-го її обрали сенаторкою від повіту Ясси за списками партії AUR (Альянс за об’єднання румунів). У лютому 2021-го виключили з парламентської групи AUR за розбіжності зі стратегією партії, після чого вона приєдналася до «S.O.S. Румунія» й стала її лідеркою.

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Хто така Діана Шошоаке

Діана Йованович-Шошоаке — 50-річна румунська юристка, яка з 2022 року очолює партію «S.O.S. Румунія». З 16 липня 2024-го вона є депутаткою Європейського парламенту від цієї партії й працює у групі неприєднаних (Non-attached). До цього, з грудня 2020 по липень 2024 року, була сенаторкою Румунії від повіту Ясси.

Професійний шлях почався в адвокатурі. Після університету працювала в кількох канцеляріях Бухареста, а з 2004 року вела власну практику. За її словами, певний час була радницею міністра торгівлі. У політику увійшла не через партійну молодіжку, а через публічний активізм під час пандемії. Має двох дітей. У липні 2026 року конгрес партії переобрав її лідеркою одностайно на наступні чотири роки.

Позиції Діани Шошоаке описують як націоналістичні, євроскептичні й сувереністичні. Партія «S.O.S. Румунія» виступає за вихід Румунії з ЄС і НАТО, обмежує імміграцію й наголошує на «традиційних цінностях». Сама Шошоаке неодноразово заявляла, що членство в євроатлантичних структурах шкодить інтересам Румунії.

Як вона прийшла в політику

Перший помітний крок — антивакцинний активізм 2020 року. Відео, де вона критикувала обмеження й вакцинацію, поширювалися в соціальних мережах і зробили її впізнаваною. Це дало базу для участі у виборах: у грудні 2020-го вона отримала мандат сенаторки за списками AUR, хоча формально належала до іншої партії.

Розкол із AUR стався швидко. У лютому 2021-го її виключили з парламентської групи. У травні 2022-го вона приєдналася до «S.O.S. Румунія» — партії, заснованої в листопаді 2021-го іншими людьми, і незабаром очолила її. Партія стала платформою для її євроскептичної та націоналістичної риторики.

На виборах до Європарламенту в червні 2024-го «S.O.S. Румунія» набрала 5,03 % голосів (450 040 голосів) і отримала два мандати — для Шошоаке та ще одного кандидата. Для порівняння: AUR тоді взяла 14,93 %, а коаліція PSD-PNL — 48,55 %. На парламентських виборах грудня 2024-го партія також подолала бар’єр і вперше увійшла до обох палат румунського парламенту з результатом близько 7 %.

Важливо Діана Шошоаке не є самостійною силою, здатною змінювати політику Румунії. Її вплив обмежується голосами виборців партії (на рівні 5–7 % на останніх виборах) і публічними заявами. Рішення державних органів — суду, уряду чи парламенту — вона не визначає.

Чим відомі її погляди та публічні виступи

Найбільше уваги привернули заяви щодо ЄС, НАТО та України. Шошоаке неодноразово закликала до виходу Румунії з ЄС (так званий RO-Exit) і критикувала членство в НАТО як таке, що «втягує країну в чужі конфлікти». У Європейському парламенті вона виступала з пропозицією «очистити» залу священником і під час промови голови Єврокомісії з’явилася в маскарадному наморднику.

Щодо України в березні 2023-го вона внесла законопроєкт про денонсацію Договору про добросусідство 1997 року та «приєднання» до Румунії територій, які зараз входять до складу України (Північна Буковина, Герца, Буджак, історичний Марамуреш, острів Зміїний). Проєкт відхилили. У публічних виступах вона називала Україну «штучною державою», стверджувала про утиски румунів і закликала до «повернення» цих земель. У жовтні 2025-го під час заходу в Москві, за повідомленнями, заявила, що «зламає ноги» президенту Зеленському, якщо той з’явиться в румунському парламенті. Україна заборонила їй в’їзд на три роки через антиукраїнські заяви.

Поширена помилка — сприймати ці заяви як офіційну позицію Румунії чи як реальний план анексії. Насправді це позиція однієї опозиційної партії з електоральною підтримкою на рівні кількох відсотків. Румунський парламент відхилив її законопроєкти, а Конституційний суд у жовтні 2024-го заборонив їй балотуватися в президенти саме через публічні позиції, які, на думку суду, ставлять під сумнів членство Румунії в ЄС і НАТО.

До того як вона стала відомою політикинею, її активність обмежувалася адвокатською практикою та окремими судовими справами. Після 2020 року з’явилися регулярні відеозвернення, виступи в парламенті й партійна структура. Зміна відбулася за рахунок поєднання антиковідної риторики з націоналістичними темами, які знайшли аудиторію серед частини виборців, незадоволених традиційними партіями.

Чому її ім’я з’являється в новинах

Ім’я Діани Шошоаке з’являється в міжнародних новинах переважно через гучні заяви щодо України, ЄС і НАТО, а також через судові рішення щодо неї. У жовтні 2024-го Конституційний суд Румунії відхилив її кандидатуру на президентських виборах. Суд мотивував рішення тим, що її публічні позиції ставлять під сумнів основоположні цінності конституції — зокрема членство в ЄС і НАТО. Це був перший випадок, коли суд відмовив кандидату на основі заяв, а не кримінального вироку.

Інший контекст — її участь у заходах за кордоном і заяви про «нейтралітет» Румунії у війні Росії проти України. Румунські й українські медіа фіксували її візити, листи до російських посадовців і пропозиції щодо територій. Водночас точних даних про реальний вплив цих заяв на політику Бухареста немає: румунський уряд і парламентська більшість підтримують євроатлантичний курс і допомогу Україні.

Частина згадок стосується внутрішніх румунських процесів — переобрання лідеркою партії, судових справ (зокрема щодо інциденту з журналістами в 2021 році) чи виборчих результатів. Ці новини рідше виходять за межі Румунії, якщо не містять заяв про сусідні країни.

Що варто врахувати українському читачеві

Для українського читача Діана Шошоаке — приклад ультраправої опозиційної політикині в країні-сусідці, чиї заяви про території та «нейтралітет» періодично потрапляють у новини через географічну близькість. Її партія має кілька відсотків підтримки, два місця в Європарламенті й фракцію в румунському парламенті, але не входить до уряду й не визначає зовнішню політику Бухареста.

Якщо ви стежите за новинами регіону, звертайте увагу на офіційні заяви румунського уряду, президента чи МЗС, а не на окремі виступи опозиційних депутатів. Рішення Конституційного суду 2024 року та відхилення її законопроєктів показують, що румунські інституції відмежовують такі позиції від державної політики. Термін заборони в’їзду в Україну й відхилення президентської кандидатури — конкретні межі, які вже встановлені.

Якщо новини про неї з’являються в українських медіа, перевіряйте, чи це цитата з її виступу, чи узагальнення про «позицію Румунії». Друге зазвичай не відповідає фактам. Для орієнтиру: на євровиборах 2024-го її партія отримала трохи більше 5 % — це менше, ніж AUR, і значно менше за коаліцію основних партій.

Якщо вам потрібен швидкий контекст наступного разу, коли ім’я з’явиться в стрічці: це лідерка невеликої євроскептичної партії, чиї заяви про Україну суди й парламент Румунії вже відхиляли, а сама вона не має виконавчих повноважень у Бухаресті.