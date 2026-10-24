Для киян доступ до шкільних укриттів може лишитися невизначеним

Нові правила можуть створити додаткові труднощі для киян, які шукають захисту під час повітряної тривоги. Депутат Київради Леонід Ємець вважає, що постанова Кабміну не пояснює чітко, як користуватися шкільними укриттями, а відповідальність перекладає на керівників закладів і місцеву владу.

«Перекинути це на директорів і місцеве самоврядування? Знову ж таки, це ви сказали місцеве самоврядування, в постанові там місцева влада. Що мається на увазі під місцевою владою? Військова адміністрація, виконавчий орган, рада відповідно місцева. Постанова лише створює додаткові проблеми і невизначеність. Хоча задача якраз центральних органів влади — це невизначеність усувати і, навпаки, конкретизувати поведінку всіх учасників», — наголосив депутат.

Що може статися під час тривоги

За словами Ємця, частина постанови про дитсадки зайва: закон уже забороняє стороннім перебувати на їхній території. Інша частина стосується шкільних укриттів, якими в Києві користуються всі, хто потребує захисту.

Незрозуміло, як діяти, якщо укриття розташоване в школі й іншого сховища поблизу немає. Наприклад, тривога може початися вночі, а завершитися вже під час занять; якщо укриття одне, директор не може просто попросити людей залишити його.

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Ємець зазначив, що право громадян на захист діє незалежно від того, кому належить укриття. За його словами, закон передбачає кримінальну відповідальність за відмову впустити людину до сховища під час обстрілу, а постанова Кабміну не скасовує законодавчих норм.

До ухвалення постанови, за словами депутата, шкільні укриття в Києві були доступні громадянам під час небезпеки. Уряд установив правила доступу до укриттів у школах і дитячих садках.