Догляд за психічно хворим: кроки для близьких у Києві

Щоденний догляд за психічно хворим починається з розмови про поточні потреби людини, узгодження конкретних видів підтримки та розмежування ролей із лікарями. У перші п’ять місяців 2026 року понад 586 тисяч пацієнтів отримали послуги з психічного здоров’я в межах Програми медичних гарантій, з них понад 12 тисяч — у Києві на рівні первинної допомоги. Це показує, що звернення до фахівців стали поширеною практикою, проте основна частина повсякденної підтримки відбувається вдома.

Коли стан стабільний і людина здатна брати участь у прийнятті рішень, догляд зводиться до допомоги з побутом, нагадувань про прийом препаратів за призначенням лікаря та спостереження за змінами. При загостреннях або потребі в постійному сторонньому догляді обсяг допомоги зростає, і родина координує дії з сімейним лікарем чи Центром ментального здоров’я. Дані про навантаження на доглядальників обмежені: дослідження фонду «Незабутні» щодо деменції зафіксувало, що 83,6 % опитаних відчувають абсолютне перевантаження, а 53,6 % витрачають понад 100 годин на тиждень, але для інших психічних розладів подібних масштабних показників по Україні немає.

У Києві працюють близько 12 Центрів ментального здоров’я, куди можна звернутися без направлення за амбулаторною допомогою. Гарячі лінії, зокрема 7333 (Lifeline Ukraine) та 1677 (НСЗУ), працюють для консультацій у кризових ситуаціях. Ці ресурси не замінюють домашній догляд, а доповнюють його, коли потрібна професійна оцінка стану.

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З чого почати щоденний догляд?

Початковий етап полягає в тому, щоб зібрати інформацію про поточний стан і узгодити межі допомоги з самою людиною, якщо це можливо. Чеклист допомагає не пропустити базові кроки в перші тижні.

З’ясувати, які повсякденні дії людина виконує самостійно, а де потрібна допомога (гігієна, харчування, пересування).

Узгодити з нею графік нагадувань і види підтримки, які вона приймає.

Записати контакти сімейного лікаря, психіатра та найближчого Центру ментального здоров’я.

Перевірити наявність висновку лікарської комісії про потребу в постійному догляді, якщо оформлюється допомога.

Без такого уточнення родина часто бере на себе більше, ніж потрібно, або навпаки пропускає критичні моменти. Якщо не зафіксувати межі, зростає ризик конфліктів і виснаження доглядальника. У разі наявності інвалідності I чи II групи внаслідок психічного розладу та спільного проживання можна оформити щомісячну допомогу на догляд: максимальний розмір у 2026 році становить 3209 грн (прожитковий мінімум на одну особу), призначається на шість місяців і залежить від доходів сім’ї. Документи подають через ЦНАП або Пенсійний фонд.

Як підтримувати людину без тиску?

Підтримка працює, коли людина зберігає контроль над рішеннями в межах своїх можливостей. Чеклист фіксує конкретні дії, які можна перевірити щодня.

Говорити короткими фразами в спокійному тоні, уникати одночасних запитань і вимог.

Пропонувати вибір із двох варіантів замість прямих вказівок.

Відзначати виконані дії без порівняння з минулим станом.

Не обговорювати діагноз у присутності людини, якщо вона цього не ініціює.

Такий підхід знижує ризик опору і зберігає самостійність. Коли спілкування зводиться до команд або постійних нагадувань про хворобу, людина частіше відмовляється від допомоги або замикається. На практиці родина, яка щодня фіксує три конкретні дії (наприклад, спільний прийом їжі, коротка прогулянка та нагадування про ліки), помічає менше конфліктів протягом місяця порівняно з періодом, коли підтримка була хаотичною. Результат залежить від того, наскільки людина здатна брати участь у рішеннях; при виражених симптомах частка самостійних дій зменшується, і це фіксують разом із лікарем.

Як узгодити побут і лікування?

Побут і медична частина мають бути розділені: родина організовує щоденні справи, а зміни в лікуванні узгоджує лише лікар. Чеклист допомагає не змішувати ці ролі.

Скласти простий графік дня з фіксованими часом прийому їжі, гігієни та сну.

Вести запис прийому препаратів за призначенням лікаря без самостійних змін дозування.

Перед візитом до фахівця підготувати короткий список спостережень за тиждень (сон, апетит, настрій).

Узгодити, хто з родини супроводжує на прийом і які питання ставить лікарю.

Пропуск графіка призводить до того, що симптоми стають менш передбачуваними, а лікар отримує менше даних для оцінки. Самостійна зміна препаратів несе ризик погіршення стану і не входить до повноважень родини. За даними НСЗУ, серед найчастіших причин звернень у 2026 році — тривожні та депресивні стани, порушення адаптації та наслідки стресу. Сімейний лікар може надати базову ментальну підтримку і направити далі; у Києві такі послуги на первинному рівні отримали понад 12 тисяч пацієнтів за рік.

Важливо: Зміни в ліках, дозуванні чи плані лікування робить лише лікар. Родина фіксує спостереження і забезпечує умови для виконання призначень.

Коли ситуація потребує термінової допомоги?

Термінова допомога потрібна, коли є загроза життю або безпеці. Чеклист визначає однозначні ознаки.

Людина висловлює намір завдати шкоди собі чи іншим.

Відбувається різке погіршення орієнтації, відмова від їжі та води протягом доби.

Є ознаки гострого збудження або повної відмови від контакту, які не минають.

Стан погіршився після пропуску призначених препаратів або зовнішнього стресу.

У таких випадках звертаються до екстрених служб (103) або цілодобових ліній, зокрема 7333. Затримка збільшує ризик ускладнень. У Києві працює Центр екстреної медичної допомоги; за потреби психіатрична бригада виїжджає за викликом. Після стабілізації родина повертається до узгодженого з лікарем плану, а не до самостійних експериментів.

Що близьким варто знати про догляд?

Чи можна оформити грошову допомогу на догляд?

Так, якщо людина має інвалідність I чи II групи внаслідок психічного розладу, потребує постійного стороннього догляду за висновком лікарської комісії, а доглядальник проживає з нею на одній площі. Максимальний розмір у 2026 році — 3209 грн на місяць, призначають на шість місяців після перевірки доходів сім’ї. Звертаються до ЦНАП або Пенсійного фонду з заявою, декларацією про доходи та медичними документами.

Де в Києві отримати консультацію без направлення?

У Центрах ментального здоров’я, яких у місті близько 12. Там надають амбулаторну допомогу психолога, психотерапевта чи психіатра. Актуальний перелік і контакти перевіряють на сайті Департаменту охорони здоров’я КМДА або через дашборд НСЗУ. Гаряча лінія 1677 також допомагає знайти найближчий заклад.

Що робити, якщо доглядальник сам відчуває виснаження?

Фіксувати години, які витрачаються на догляд, і звертатися до сімейного лікаря за базовою ментальною підтримкою. Дослідження щодо деменції показало високе навантаження, але для інших станів точних даних бракує. Родина може розподілити обов’язки між кількома людьми або залучити соціального працівника через ЦНАП.

Чи можна змінити ліки самостійно, якщо стан покращився?

Ні. Будь-які зміни дозування чи відміна препаратів відбуваються лише за рішенням лікаря. Самостійні дії можуть призвести до повернення симптомів. На прийомі передають спостереження і ставлять питання про план на наступний період.

Що це означає для вас завтра

Якщо ви щойно почали догляд, завтра складіть список із трьох конкретних дій, які людина може виконувати з вашою мінімальною участю, і узгодьте їх із нею. Якщо стан нестабільний, протягом двох днів запишіться на прийом до сімейного лікаря або в найближчий Центр ментального здоров’я і візьміть із собою тижневі спостереження. Якщо є підстава для допомоги на догляд, протягом тижня зберіть документи для ЦНАП — строк призначення рахується від місяця звернення. У будь-якому разі зафіксуйте контакти 103 і 7333 у телефоні, щоб у разі загострення не шукати їх у момент кризи.