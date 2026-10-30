Домашній майонез без гірчиці: густий соус за 5 хвилин

Домашній майонез без гірчиці готують з одного яйця, 180 мл олії, столової ложки лимонного соку та пів чайної ложки солі. Суміш збивають занурювальним блендером у вузькій ємності за 1–2 хвилини.

Результат залежить від температури складників і форми посуду. Яйце й олія мають бути кімнатної температури — близько 20 °C. Холодні продукти сповільнюють емульгацію, і соус лишається рідким. Використовуйте нейтральну рафіновану соняшникову олію: вона не гірчить і не перебиває смак.

Кислота з лимона чи яблучного оцту стабілізує емульсію й дає потрібну кислинку. Гірчиця в класичних рецептах допомагає, але не є обов’язковою: головний емульгатор — лецитин яєчного жовтка. Без неї соус виходить м’якшим і без характерної гостроти.

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Складники та пропорції

На 220–250 г соусу візьміть одне велике яйце категорії С0 чи С1, 180 мл рафінованої соняшникової олії, 1 ст. л. свіжовичавленого лимонного соку (або яблучного оцту 5 %), ½ ч. л. дрібної солі. За бажанням додайте щіпку цукру для балансу кислоти.

Яйце дістаньте з холодильника за 30–40 хвилин до початку. Олію теж залиште при кімнатній температурі. Замість цілого яйця можна використати два жовтки — текстура буде щільнішою, але ризик розшарування трохи вищий. Часниковий порошок або свіжий часник додавайте вже після збивання, інакше емульсія може зірватися.

Приготування крок за кроком

Візьміть високу вузьку склянку чи банку об’ємом 400–500 мл, діаметр якої лише на 1–2 см більший за насадку блендера. Розбийте яйце на дно, додайте лимонний сік і сіль. Акуратно влийте всю олію зверху — не перемішуйте. Зачекайте 20–30 секунд, поки олія підніметься.

Опустіть насадку блендера до самого дна так, щоб вона повністю накрила жовток. Увімкніть на максимальну потужність і тримайте нерухомо 10–15 секунд. Коли внизу з’явиться густа біла маса, повільно піднімайте блендер вгору, продовжуючи збивати. Уся олія має втягнутися за 30–40 секунд. Зупиніться, щойно соус стане однорідним — надмірне збивання може розшарувати емульсію.

Перекладіть у чисту банку з кришкою. Якщо соус здається занадто густим, влийте чайну ложку холодної води й коротко збийте знову. Час активного приготування — 2–3 хвилини, з підготовкою — до 7 хвилин.

Густа консистенція без грудочок

Соус лишається рідким, коли інгредієнти холодні, посуд надто широкий або блендер підняли занадто рано. Грудочки з’являються, якщо олію влили нерівномірно чи збивали занадто довго. У таких випадках не викидайте суміш одразу.

Спробуйте додати ще 1–2 ст. л. олії тонкою цівкою, тримаючи блендер унизу. Якщо не допомогло, візьміть нове яйце кімнатної температури, влийте в нього 1 ст. л. невдалої суміші й збийте спочатку цей міні-об’єм. Потім повільно вводьте решту. На практиці часто беруть яйце прямо з холодильника й широку миску: емульсія не береться. Повторюють у вузькій склянці з теплим яйцем — і за півхвилини отримують стійкий густий соус.

Важливо Без гірчиці емульсія тримається завдяки лецитину жовтка. Гірчиця лише підсилює стабільність, але не є обов’язковою. Правильна температура й вузький посуд компенсують її відсутність.

Найсильніше заперечення проти рецепта без гірчиці звучить так: «емульсія обов’язково розшарується». Насправді лецитин жовтка — основний природний емульгатор, і сотні перевірених рецептів підтверджують, що соус виходить стабільним без додаткових емульгаторів.

Смак, подача та зберігання

Скуштуйте соус ложкою. Якщо бракує кислинки — додайте ще кілька крапель лимонного соку й перемішайте. Солі теж можна підсипати по щіпці. Для більш виразного смаку вмішайте дрібно нарізану зелень або часник уже після збивання. Подавайте до відварених овочів, м’яса чи як намазку на хліб.

Перекладіть у чисту скляну банку з щільною кришкою й одразу поставте в холодильник при температурі не вище 4 °C. З сирими яйцями домашній майонез зберігають 3–4 дні. Не залишайте його при кімнатній температурі довше ніж на 2 години. Заморожувати не можна — емульсія розпадеться.

Часті запитання

Чи можна обійтися лише жовтками? Так, два жовтки дають щільнішу текстуру, але ціле яйце працює надійніше для початківців. Яку олію брати, якщо немає соняшникової? Підійде рафінована кукурудзяна чи виноградних кісточок. Extra virgin оливкова часто гірчить.

Що робити, якщо соус розшарувався через годину? Швидше за все, інгредієнти були холодними або блендер рухали занадто рано. Повторіть з новим яйцем, як описано вище. Чи безпечно їсти сире яйце? Ризик сальмонели існує. Якщо доступні пастеризовані яйця — беріть їх. Інакше зберігайте строго в холоді й споживайте протягом кількох днів.

Як використати соус уже завтра

Якщо соус вийшов густим і однорідним — перекладіть його в банку, підпишіть дату й поставте на середню полицю холодильника. Завтра додайте ложку до відвареної картоплі чи свіжих овочів. Витрата на порцію — близько 40–50 грн за продукти на 250 г.

Якщо консистенція рідкувата — не викидайте. Додайте ще 30 мл олії повільно або повторіть з новим яйцем. Через 10 хвилин перевірте ложкою: соус має тримати форму. Якщо все одно не вийшло — з’їжте суміш того ж дня як заправку до салату, не зберігаючи надовго.

Якщо плануєте подавати гостям — зробіть невелику партію вранці й одразу охолодіть. Не залишайте на столі довше двох годин. Через 3–4 дні залишки краще викинути, навіть якщо запах нормальний: бактерії не завжди змінюють вигляд продукту.