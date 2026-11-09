ДТП ускладнила рух на перехресті Стеценка та Газопровідної

У Києві 9 листопада сталася ДТП на перехресті вулиць Стеценка та Газопровідної. Через аварію проїзд цією ділянкою ускладнений.

Що відомо про рух на перехресті

Аварія сталася на перехресті вулиць Стеценка та Газопровідної.

Рух транспорту на цій ділянці ускладнений.

Патрульна поліція Києва закликала водіїв враховувати ситуацію під час планування маршрутів.

За можливості водіям радять обирати альтернативні шляхи.

Патрульна поліція Києва повідомила: «У звʼязку з ДТП на перехресті вулиць Стеценка та Газопровідної, рух транспорту ускладнений». У повідомленні йдеться саме про ускладнений рух на місці аварії.

Водіям варто зважати на цю інформацію, плануючи маршрут через перехрестя або поблизу нього. За можливості для поїздки можна обрати альтернативний шлях.