ДТП ускладнила рух на перехресті Стеценка та Газопровідної
У Києві 9 листопада сталася ДТП на перехресті вулиць Стеценка та Газопровідної. Через аварію проїзд цією ділянкою ускладнений.
Що відомо про рух на перехресті
- Аварія сталася на перехресті вулиць Стеценка та Газопровідної.
- Рух транспорту на цій ділянці ускладнений.
- Патрульна поліція Києва закликала водіїв враховувати ситуацію під час планування маршрутів.
- За можливості водіям радять обирати альтернативні шляхи.
Патрульна поліція Києва повідомила: «У звʼязку з ДТП на перехресті вулиць Стеценка та Газопровідної, рух транспорту ускладнений». У повідомленні йдеться саме про ускладнений рух на місці аварії.
Водіям варто зважати на цю інформацію, плануючи маршрут через перехрестя або поблизу нього. За можливості для поїздки можна обрати альтернативний шлях.