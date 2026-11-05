Двоє людей постраждали під час атаки дронів у Бучанському районі

Пошкоджені склад, будинки й автомобілі

5 листопада російські безпілотники атакували виробничо-складське підприємство в Бучанському районі Київської області. Двоє людей постраждали, вибухова хвиля пошкодила сусідню складську будівлю, два приватні будинки та два автомобілі.

В ОВА повідомили: “Жінка отримала гостру реакцію на стрес, чоловік — опік лівого передпліччя. Медики надали обом необхідну допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася”.

На місці працюють рятувальники ДСНС. Обом постраждалим медики допомогли на місці, до лікарні їх не доправляли.

На Київщині атакували логістичну інфраструктуру

Уранці 5 листопада російські війська знову атакували логістичну інфраструктуру Київщини. Після обстрілу в Бучанському районі спалахнула пожежа.

3 листопада в селі Хотів Обухівського району загинула дитина: дівчинка перебувала в будинку, який згорів після удару безпілотника. Її тіло виявили під завалами під час пошуково-рятувальних робіт, а мати дістала поранення.