Двоє людей травмувалися в ДТП біля Підгірців

«травмувалися двоє людей» — повідомили у пресслужбі поліції Київщини. Аварія сталася поблизу села Підгірці на Обухівщині за участю автомобілів Ford Fusion і Renault Sandero. Серед постраждалих — 14-річна пасажирка Renault.

Як сталася аварія

За попередніми даними, 68-річний водій Ford Fusion виїхав на зустрічну смугу руху. Там його автомобіль зіткнувся з Renault Sandero, за кермом якого був 51-річний чоловік.

Унаслідок зіткнення травми отримали водій Ford Fusion і пасажирка Renault Sandero. Дівчині 14 років. Інших даних про стан постраждалих у повідомленні поліції немає.

Поліція розслідує ДТП

Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Розслідування стосується зіткнення двох автомобілів, унаслідок якого травмувалися водій Ford і пасажирка Renault.