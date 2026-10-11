Дипломи юних художників із Токмака передадуть до громади

У Ржищівському міському будинку культури напередодні Дня художника України нагородили учасників і переможців конкурсу «Палітра єдності. Краєвиди рідного краю». До мистецької події долучилися діти з Токмацької громади.

У конкурсі взяли участь 51 дитина

Конкурс проводять восьмий рік поспіль з ініціативи художниці та членкині Національної спілки художників України Людмили Ганушевич за підтримки міської ради. Цьогоріч до нього долучився 51 учасник, а в художньому пленері взяли участь 28 дітей.

Переможницею пленеру стала Уляна Гаврилюк, учениця Ржищівської гімназії «Гармонія». Перші місця у своїх вікових категоріях здобули Владислав Роговий, Злата Беца, Анастасія Кравченко та Артем Ковшаров; Беца також перемогла в онлайн-голосуванні у Facebook, набравши 156 вподобань.

Нагородження продовжили в укритті

Конкурс об’єднав юних художників із Токмака в межах проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади». Під час церемонії пролунала повітряна тривога, тож нагородження продовжили в укритті. Діти отримали подарунки від ініціаторки конкурсу, а також солодке частування.

У програмі виступили танцювальні колективи BODY FLIGHT і «Версаль» та юна вокалістка Анна Шевченко. У громаді зазначили, що конкурс відкриває дитячі таланти, сприяє розвитку мистецтва й зміцнює культурні зв’язки між громадами. Дипломи учасників із Токмака передадуть до Токмацької громади.