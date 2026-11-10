Економіка Росії: структура галузей і залежності

Економіка Росії — це господарська система, де енергоносії й важка промисловість залишаються ключовими опорами, але їхня частка в загальному обсязі виробництва поступово зменшується на користь послуг і інших секторів. У 2025 році нафтогазовий сектор формував близько 13% ВВП, а промисловість загалом (з видобутком, обробкою, будівництвом і енергетикою) — приблизно 30%. Результат залежить від світових цін на сировину, обсягів експорту та внутрішнього попиту.

Розуміти цю структуру важливо зараз, бо зміни в енергетичних доходах і промислових показниках впливають на стійкість державних фінансів і загальну динаміку виробництва. Для тих, хто відстежує міжнародні ринки чи порівнює економіки, корисно бачити, які галузі тягнуть ріст, а які його стримують.

Далі розберемо складники системи, роль енергоносіїв і важкої промисловості, способи зіставлення секторів і показники, за якими оцінюють стан господарства.

1. З чого складається економіка Росії

Економіка країни охоплює всі види діяльності, які створюють додану вартість: від видобутку сировини до послуг і державного управління. У загальній картині галузі пов’язані через ланцюжки постачання — енергоносії живлять промисловість і транспорт, а послуги забезпечують торгівлю, фінанси та споживання.

За даними на 2025 рік промисловість (включаючи видобуток, обробку й комунальні послуги) давала близько 29,7% ВВП, послуги — майже 59%, сільське господарство — приблизно 3%. Видобуток корисних копалин становив близько 11–12%, обробні виробництва — 13%, торгівля — 11–12%, операції з нерухомістю — близько 9%. Це типова для ресурсних країн структура з великим третинним сектором.

Зв’язок між галузями проявляється в тому, що падіння цін на нафту чи газ зменшує доходи бюджету й інвестиції в суміжні сектори, тоді як зростання обробної промисловості (зокрема металургії та машинобудування) підтримує внутрішній попит. Один показник не показує повної картини, бо частка сектору в поточних цінах може змінюватися через інфляцію чи курсові коливання.

2. Енергоносії та важка промисловість

Енергоносії — нафта, газ, вугілля — забезпечують значну частину експортних надходжень і бюджетних доходів, хоча їхня вага в ВВП знизилася. У 2025 році нафтогазовий сектор дав близько 13% ВВП (мінімум 11,6% у четвертому кварталі), а в першому півріччі 2026-го частка піднялася до 14,6%. Це менше пікових значень 20% і вище в 2018–2022 роках.

У федеральному бюджеті частка нафтогазових доходів у 2025 році становила 23% — найнижча за два десятиліття, проти майже 50% у середині 2010-х. Доходи впали на 24% до 8,48 трлн рублів через нижчі ціни й міцніший рубль. Важка промисловість, зокрема металургія та обробні галузі, пов’язана з енергетикою: метали йдуть на експорт і внутрішні потреби, а частина виробництва підтримується державними замовленнями.

На практиці високі світові ціни на нафту збільшують експортну виручку навіть за стабільних обсягів поставок, тоді як удари по інфраструктурі чи обмеження знижують фізичні обсяги. Важка промисловість частково компенсує це за рахунок внутрішнього попиту, але залежить від доступності енергії та комплектуючих.

До правильного рішення щодо оцінки ролі енергетики ситуація виглядала як «усе тримається на нафті». Після зіставлення часток у ВВП, бюджеті й експорті видно, що сектор важливий для зовнішніх надходжень, але вже не домінує у внутрішній структурі виробництва — зміна відбулася завдяки зростанню інших податків і послуг.

3. Як порівнювати складники економіки

Ресурсні галузі порівнюють з іншими за часткою у ВВП, внеском у бюджет, експортною залежністю та динамікою росту. Енергоносії дають високу маржинальність і валютні надходження, але коливаються з цінами; послуги й торгівля стабільніші, але менш експортно орієнтовані. Обробна промисловість займає проміжне місце: вона створює додану вартість, але потребує енергії та інвестицій.

Зіставлення показує, що падіння частки нафтогазу в бюджеті з 30% у 2024-му до 23% у 2025-му супроводжувалося зростанням ненефтогазових надходжень. Це означає більшу опору на внутрішнє оподаткування, хоча експорт палива все ще формує значну частину зовнішньої торгівлі. Один сектор не визначає весь результат — важливо дивитися на сукупність.

Показник Частка нафтогазового сектору Порівняння з іншими Період ВВП 13% (до 14,6% у 2026) Промисловість загалом ~30%, послуги ~59% 2025–2026 Федеральний бюджет 23% (прогноз 16% у 2027) Ненефтогазові доходи ~77% 2025–2027 Експорт Понад 50% паливно-енергетичних товарів Метали й інше сировина — менша частка 2024–2025

Джерело: оцінки на основі даних Світового банку, публікацій Oxford Institute for Energy Studies та звітів KSE Institute, 2025–2026.

Таке порівняння пояснює, чому зниження енергетичних цін тисне на бюджет сильніше, ніж на загальний ВВП: у бюджеті частка вища, ніж у виробництві.

4. Які показники допомагають оцінити стан економіки

Для оцінки потрібні кілька показників: реальний ріст ВВП, частки секторів у ньому, бюджетний баланс, інфляція, експортні доходи та інвестиції. Одного числа — наприклад, тільки росту ВВП на 1% у 2025 році чи прогнозу 0,6–0,9% на 2026-й — недостатньо, бо воно не показує, які галузі дали внесок і за рахунок чого.

Динаміка важлива: у першому півріччі 2025-го ріст підтримували обробна промисловість і сільське господарство, тоді як видобуток стримував. Бюджетний дефіцит і частка енергетичних доходів показують фіскальну стійкість. Дані розходяться між джерелами через різні методики підрахунку й перегляди, тому консенсус міжнародних організацій дає надійніший орієнтир, ніж окремі оцінки.

Межі даних: офіційні цифри можуть не повністю відображати тіньові потоки чи якість зростання (наприклад, військове замовлення проти цивільного). Чесно: без кількох показників і динаміки за кілька років висновок про «стан економіки» буде неповним.

5. Запитання про економіку Росії

Від чого найбільше залежить економіка Росії зараз?

Від світових цін на нафту й газ, обсягів експорту та внутрішнього попиту, який частково підтримують державні витрати. Зниження енергетичної частки в бюджеті до 23% у 2025 році зменшило пряму залежність, але експортна виручка все ще критична для зовнішнього балансу.

Чи можна вважати її тільки сировинною?

Ні. Частка нафтогазу у ВВП близько 13% і промисловість загалом 30% означають значний внесок обробки й послуг. Сировина домінує в експорті та бюджетних надходженнях, але не в усій структурі виробництва.

Які показники дивитися насамперед?

Частки секторів у ВВП, динаміку енергетичних доходів бюджету й реальний ріст за кілька кварталів. Один показник, як-от загальний ВВП, не показує, чи ріст іде від енергетики, обробки чи послуг.

Як змінилася роль важкої промисловості?

Обробні галузі тримають частку близько 13% ВВП. Частина росту пов’язана з внутрішнім попитом і державними замовленнями, тоді як класична металургія залежить від експорту й енергетичних цін. Дані не дозволяють точно розділити військовий і цивільний внесок без додаткових розрахунків.

Практичне правило: оцінюйте економіку Росії за сукупністю часток у ВВП, бюджеті й експорті плюс динамікою за 2–3 роки, а не за одним числом чи лише енергетичним сектором. Це дає чіткішу картину залежностей і стійкості.

Чесне застереження: міжнародні дані та оцінки можуть відрізнятися від внутрішніх через методики й доступ до статистики, а короткострокові цінові коливання швидко змінюють бюджетні частки, не обов’язково змінюючи структуру виробництва.