Експрацівницю банку підозрюють у привласненні 3,2 млн грн виплат

У Києві колишній працівниці державного банку та її чоловіку повідомили про підозру у заволодінні понад 3,2 млн грн соціальних виплат із рахунків п’ятьох клієнтів. За версією слідства, жінка без відома власників перевипускала їхні картки, використовуючи службовий доступ до персональних даних.

Як розвивались події

40-річна підозрювана раніше була заступницею начальника відділу обслуговування VIP-клієнтів державного банку. На цій посаді вона мала доступ до персональних даних клієнтів і відомостей про їхні рахунки. За версією слідства, жінка зі спільниками перевипустила картки п’ятьох клієнтів без їхньої згоди. Усі вони перебували на тимчасово окупованій території та не зверталися до банку із заявами на нові картки, однак підозрювана самостійно провела їхню верифікацію. Після цього жінка та її чоловік отримали можливість розпоряджатися коштами. Частину грошей знімали безпосередньо з рахунків, решту — на окупованій території. Інформацію про клієнтів підозрюваній передавав працівник окупаційної адміністрації, якому надали доступ до рахунків: із них згодом зняли понад 660 тис. грн. З жовтня 2024 року до березня 2025 року на рахунки п’ятьох клієнтів надійшло понад 3,2 млн грн від Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області. За даними слідства, саме ці кошти привласнили підозрювані. Пенсійний фонд визнали потерпілим у кримінальному провадженні. Можливі махінації виявила служба безпеки банку та передала матеріали правоохоронцям. 22 вересня 2026 року колишній працівниці банку й її чоловіку оголосили підозри.

Київська міська прокуратура повідомила, що дії подружжя кваліфікували за ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 200 та ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України. Жінці додатково інкримінують використання підроблених документів за ч. 4 ст. 358 КК України.

«22 вересня 2026 року колишній працівниці банку та її чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також у пособництві державі-агресору. Їхні дії кваліфікували за ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 200 та ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України. Додатково жінці інкримінують використання підроблених документів за ч. 4 ст. 358 КК України», – йдеться в повідомленні.

Колишню працівницю банку взяли під варту з можливістю застави 332 тис. грн. Для її чоловіка суд визначив заставу в розмірі 665 тис. грн.

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Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. Суд також може заборонити їм обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років, із конфіскацією майна або без неї.