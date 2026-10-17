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Фотопастка зафіксувала лісову куницю в Чорнобильському заповіднику

Ірина Ващук 1 хв читання
Лісова куниця стоїть на лісовій підстилці серед гілок

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику фотопастка зафіксувала лісову куницю. Тварина спритно пересувається та вміє лазити по деревах. Про це повідомив заповідник у Facebook.

Коли куниця шукає їжу і що їсть восени?

Лісова куниця найактивніша у сутінках і вночі, коли вирушає на пошуки поживи. Восени вона їсть дрібних тварин, птахів, комах, ягоди та плоди. Такий раціон допомагає поповнити запаси енергії перед холодами.

У цей період тварина активно шукає їжу, а її густе хутро поступово стає щільнішим і теплішим. Це природна адаптація, яка допомагає зберігати тепло в холодний сезон.

Як куниця пересувається та пристосовується до лісу?

Лісова куниця належить до родини куницевих і пристосована до життя в лісовому середовищі. Вона може рухатися як по землі, так і по гілках дерев, використовуючи спритність для пошуку здобичі.

Їжа тварини залежить від сезону та доступності корму, тому куниця споживає як тваринну, так і рослинну їжу.

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