Фотопастка зафіксувала лісову куницю в Чорнобильському заповіднику
У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику фотопастка зафіксувала лісову куницю. Тварина спритно пересувається та вміє лазити по деревах. Про це повідомив заповідник у Facebook.
Коли куниця шукає їжу і що їсть восени?
Лісова куниця найактивніша у сутінках і вночі, коли вирушає на пошуки поживи. Восени вона їсть дрібних тварин, птахів, комах, ягоди та плоди. Такий раціон допомагає поповнити запаси енергії перед холодами.
У цей період тварина активно шукає їжу, а її густе хутро поступово стає щільнішим і теплішим. Це природна адаптація, яка допомагає зберігати тепло в холодний сезон.
Як куниця пересувається та пристосовується до лісу?
Лісова куниця належить до родини куницевих і пристосована до життя в лісовому середовищі. Вона може рухатися як по землі, так і по гілках дерев, використовуючи спритність для пошуку здобичі.
Їжа тварини залежить від сезону та доступності корму, тому куниця споживає як тваринну, так і рослинну їжу.