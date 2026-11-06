Гарбуз на хелловін малюнок: зразки від контуру до виразних образів

Простий гарбуз на хелловін малюнок складається з 5–7 ліній: одного широкого овалу, короткого стебла й трьох вигнутих ребер. Такі контури займають 15–25 хвилин у дитини 5–7 років і не вимагають точної симетрії, за типовими покроковими уроками малювання для початківців.

Ми зібрали варіанти від мінімального контуру до образів із виразним обличчям, щоб ви могли обрати зразок для перемальовування без додаткових пошуків. Кожен опис показує, які елементи додають складності, скільки ліній вони вимагають і як це змінює час роботи.

Добірка охоплює зрозумілі форми, які легко відтворити олівцем чи маркером на звичайному аркуші паперу.

Прості контури для першого малюнка

Базовий овал зі стеблом: намалюйте широкий овал, трохи приплюснутий зверху й знизу, і додайте короткий прямокутник угорі, злегка нахилений убік. Це два елементи, які займають менше 5 хвилин і підходять для першої спроби без будь-якого досвіду.

Овал із трьома ребрами: від основи стебла проведіть три вигнуті вертикальні лінії, що звужуються донизу. Ребра роблять форму об’ємною, а загальна кількість ліній залишається в межах 6–7.

Контур із мінімальним обличчям: до овалу додайте два маленькі трикутники для очей і одну просту дугу для рота. Такий варіант не перевищує 8 ліній і дозволяє одразу бачити результат без додаткових деталей.

Ще один простий зразок — овал без ребер, лише зі стеблом і двома круглими очима. Він прощає нерівності й займає 10–15 хвилин навіть у молодших дітей.

Класичний хелловінський гарбуз

Традиційний варіант: широкий овал, п’ять ребер, зелене стебло, два великі трикутні очі, маленький трикутний ніс і широкий рот із трьома квадратними зубами. Такий малюнок має 12–15 ліній і вимагає 25–40 хвилин, залежно від точності вигинів.

Варіант із підкресленими ребрами: лінії ребер малюють ближче одна до одної в центрі, щоб створити ефект випуклості. Очі трохи нахиляють усередину, що дає впізнаваний класичний вираз без додаткових елементів.

Зразок із товщиною вирізу: після контуру обличчя додають внутрішні лінії на 2–3 мм всередину очей і рота. Це додає глибини, але збільшує час роботи приблизно на 10 хвилин порівняно з плоским контуром.

Коротко Класичний малюнок відрізняється від простого трьома елементами обличчя й п’ятьма ребрами замість трьох, що збільшує кількість ліній майже вдвічі.

Кумедні й незвичні образи

Підморгуючий гарбуз: одне око — трикутник, друге — дуга підморгування, рот із одним виступаючим зубом. Різниця в формі очей робить образ кумедним і додає лише 2–3 лінії порівняно з симетричним варіантом.

З круглими очима: замість трикутників — два овали чи кола, ніс — крапка, рот — широка дуга з маленьким язичком. Такий вираз виглядає м’якшим і займає 20–30 хвилин.

Із зірками замість очей: два маленькі зіркоподібні контури, ніс — ромб, рот із нерівними зубами. Кожна зірка додає 4–6 коротких ліній, що підвищує складність до середнього рівня.

Варіант із капелюхом: до стебла додають широкий край, схожий на капелюх відьми. Це збільшує висоту малюнка на 20–30 % і вимагає кращої симетрії, але залишається в межах теми гарбуза.

Вибір малюнка за складністю

Для дітей 4–6 років обирайте контур з овалу й трьох ребер без обличчя або з простими круглими очима. Від 7 років можна додавати зуби й внутрішні лінії, а для досвідченіших — нестандартні форми очей.

Матеріали: аркуш А4, олівець HB, гумка, фломастери чи кольорові олівці помаранчевого, зеленого й чорного кольору. Для чистого контуру достатньо чорного маркера й подальшого розфарбування.

Простий контур: 5–7 ліній, 15–25 хвилин

Класичний: 12–15 ліній, 25–40 хвилин

Кумедний із нестандартними очима: 10–14 ліній, 25–35 хвилин

Різниця в складності полягає в кількості вигинів і потребі в симетрії: простий контур прощає нерівності, а кумедний вимагає точніших дуг і однакового розміру деталей.

Приклад Якщо ви намалюєте овал, три ребра й два трикутники, загальна кількість ліній складе близько 7. Додавання трьох зубів і внутрішніх ліній збільшить її до 12–14 і переведе малюнок у класичний рівень.

Щоб використати добірку, оберіть один зразок за кількістю ліній, перемалюйте основні форми спочатку легко олівцем, потім обведіть маркером і розфарбуйте. Почніть з овалу в центрі аркуша, залишивши місце для стебла зверху.

Завтра ви можете взяти один аркуш і три кольори й за 20 хвилин відтворити простий контур із трьома ребрами. Якщо ліній вийшло менше 8, результат залишається на рівні першого зразка; додавання рота із зубами переведе його ближче до класичного.

Що це означає для вас завтра: підготуйте папір, олівець і чорний маркер, оберіть контур із овалу, стебла й трьох ребер — це займе менше півгодини й дасть готовий зразок без подальших пошуків варіантів.