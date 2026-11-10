Гарбузовий крем-суп: пропорції, послідовність і контроль текстури

Гарбузовий крем-суп на 4 порції готують із 700–800 г очищеного гарбуза, 600–800 мл бульйону або води та 150 мл вершків 20 % за 40–50 хвилин. Послідовність фіксована: підготовка овочів, коротке обсмажування цибулі з морквою, варіння до повної м’якості, подрібнення і лише потім додавання вершків на слабкому вогні.

Результат залежить від розміру кубиків і кількості рідини. Кубіки 2–3 см розварюються за 20–25 хвилин після закипання; більші шматки додають 5–10 хвилин. Бульйон має ледь покривати овочі — надлишок на 100–150 мл робить суп рідшим на 15–20 %, дефіцит — густішим і важчим для блендера.

Ми зібрали середні пропорції з актуальних рецептів 2025–2026 років. Вони дають 1,4–1,6 л готового супу на 4 порції по 350–400 мл. Відхилення в один бік чи інший змінюють лише густоту, а не базовий смак.

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Які продукти потрібні для супу?

Основу складають гарбуз, цибуля, морква і рідина. Картопля та вершки регулюють консистенцію, спеції — аромат. На 4 порції середні значення виглядають так.

Продукт Кількість Роль у страві Гарбуз очищений 700–800 г Основний смак і колір Картопля 150–200 г (1–2 шт.) Густота, згладжує текстуру Цибуля ріпчаста 100 г (1 шт.) Солодкість після обсмажування Морква 80–100 г (1 шт.) Колір і природна солодкість Часник 2–3 зубчики Аромат, додають наприкінці обсмажування Бульйон або вода 600–800 мл Рідка основа Вершки 20 % 150 мл Кремовість, вводять наприкінці Олія 20–30 мл Для пасерування

Джерело: усереднені пропорції з рецептів українських кулінарних видань (2025–2026).

Гарбуз дає 70–75 % об’єму твердих інгредієнтів. Картопля в межах 15–20 % від маси гарбуза робить суп густішим без крохмального присмаку. Вершки понад 180–200 мл починають домінувати й приглушують гарбузовий смак. Мускатний горіх — дрібка наприкінці, більше зміщує баланс у бік прянощів.

З чого почати приготування?

Підготовка займає 12–18 хвилин. Гарбуз очищають від шкірки й насіння, нарізають кубиками 2–3 см. Цибулю й моркву ріжуть дрібніше — 0,5–1 см, щоб вони встигли засмажитися за 5–7 хвилин. Часник залишають зубчиками або подрібнюють.

Однакові за розміром шматки гарбуза й картоплі варяться рівномірно. Якщо картоплю нарізати значно дрібніше, вона розвариться раніше й дасть крохмальну муть. Насіння з гарбуза краще вибрати відразу: залишки волокон ускладнюють подрібнення.

Поки овочі готуються, можна підігріти бульйон. Це скорочує час до кипіння на 3–4 хвилини порівняно з холодною рідиною.

У якій послідовності варити овочі?

Послідовність впливає на аромат і рівномірність. Спочатку в каструлі з товстим дном розігрівають олію, обсмажують цибулю 3–4 хвилини до прозорості, додають моркву й часник ще на 2–3 хвилини. Це створює основу без гіркоти сирої цибулі.

Потім закладають гарбуз і картоплю, заливають бульйоном так, щоб рідина ледь покривала овочі. Доводять до кипіння на середньому вогні, зменшують і варять під прочиненою кришкою 20–25 хвилин. Готовність перевіряють виделкою: кубик гарбуза й картоплі легко розминається без опору. Ніж входить як у масло.

Якщо шматки ще тверді після 25 хвилин, продовжують варіння по 3–5 хвилин. Раніше зняти з вогню не можна — тверді фрагменти не розіб’ються блендером до однорідності. Під час варіння можна підсмажити насіння гарбуза на сухій пательні 4–5 хвилин — етапи накладаються без проблем.

До правильної послідовності суп часто виходив із грудками або слабким ароматом: цибулю клали сирою, овочі варили нерівномірно. Після обсмажування цибулі з морквою і контролю м’якості текстура стає рівною, а смак — глибшим за рахунок карамелізації. Різниця помітна вже на першому ковтку.

Коли додавати вершки й подрібнювати суп?

Каструлю знімають з вогню. Занурювальним блендером подрібнюють 40–60 секунд, тримаючи ножі під поверхнею, щоб уникнути бризок. Якщо суп занадто густий, додають 50–100 мл гарячого бульйону порціями. Однорідна кремова маса без видимих шматочків — контрольна точка.

Вершки вливають після подрібнення. Повертають на слабкий вогонь і прогрівають 3–5 хвилин, не доводячи до кипіння. Кипіння вище 80–85 °C згортає вершки й дає крупинки. Сіль, перець і дрібку мускатного горіха додають на цьому етапі.

На практиці часто роблять так: беруть 750 г гарбуза, 700 мл бульйону, варять 22 хвилини, збивають, додають 150 мл вершків. Якщо попередньо відклали 100 мл бульйону, густоту легко вирівняти. Результат — рівний крем без розшарування, бо вершки не кип’ятили.

Як перевірити смак і подати страву?

Готовий суп має однорідний помаранчевий колір і кремову текстуру, яка тримає форму на ложці, але не лягає грудкою. Смак перевіряють після прогріву з вершками: якщо солодкість гарбуза слабка, додають дрібку солі або краплю лимонного соку. Гіркота означає, що часник підгорів під час обсмажування — виправити вже не можна.

Подають одразу гарячим. У тарілку можна покласти підсмажене насіння, кілька крапель вершків або сухарики. Обсяг порції 350–400 мл. Залишки охолоджують і зберігають у холодильнику до 2 діб; при повторному розігріві не кип’ятять.

Якщо суп вийшов надто густим, розбавляють гарячим бульйоном по 30–50 мл. Надто рідкий — прогрівають без кришки 5–7 хвилин, щоб випарувалася зайва волога. Ці коригування займають менше 10 хвилин.

Як подати готовий крем-суп і що врахувати на наступне приготування

Якщо порції для чотирьох, а залишилося менше 1,2 л, наступного разу збільште гарбуз на 100 г і бульйон на 100 мл — вихід зросте пропорційно. Якщо вершків немає, замініть на 150 мл кокосового молока: смак стане легшим, але кремовість збережеться. Час приготування не зміниться.

Якщо плануєте запекти гарбуз попередньо (200 °C, 30–35 хвилин), додайте цей етап до загального часу — він подовжить процес на 40 хвилин, але підсилить солодкість. У звичайному варіанті на плиті обходьтеся без нього.

Що це означає для вас завтра: маючи перевірені пропорції 700–800 г гарбуза на 150 мл вершків і чіткі контрольні точки м’якості та температури вершків, ви отримаєте однорідний крем-суп за 40–50 хвилин без повторних спроб і без грудок.