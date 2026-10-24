Голосіївський район: берег Оріхуватського ставу прибрали до зими

На березі Оріхуватського ставу в Голосіївському районі прибрали побутове сміття, сухе гілля та опале листя. Прибережну зону впорядкували перед початком зимового сезону.

Про осіннє прибирання повідомив КО «Київзеленбуд» у дописі у Facebook. Фахівці розчистили берегову смугу від накопичених відходів і рослинних решток.

Як прибирання допомагає ставкам

Своєчасне вилучення рослинних решток і бруду з берегів запобігає їхньому потраплянню у воду під час зимових опадів. Це допомагає захистити ставки від замулення, підтримувати екологічний баланс і належний санітарний стан паркової зони.

За поясненням озеленювачів, сезонне впорядкування прибережної території є обов’язковим етапом осіннього догляду за міськими водоймами. Толоку провели на Оріхуватському ставу перед зимовим сезоном.