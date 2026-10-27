Головоломки з сірниками: добірка завдань за рівнями складності з відповідями

У 1889 році данський педагог Софус Тромгольт видав книгу «Fyrstikspil. Tankesport og Tidsfordriv», де зібрав понад 150 головоломок із сірниками. Більшість із них і сьогодні розв’язують за лічені хвилини, якщо знати точне правило переміщення.

Головоломки з сірниками тренують просторову уяву та увагу до деталей. Ви отримуєте добірку завдань від простих до складніших із чіткими правилами та однозначними відповідями. Спробуйте розв’язати кожне самостійно, а потім перевірте хід у останньому розділі.

Працюйте зі звичайними сірниками або зображеннями. Не ламайте палички, не додавайте нові, якщо це прямо не дозволено. Кожне завдання має конкретну кількість ходів.

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1. Розминка: завдання на один хід

Почніть із завдань, де дозволено перекласти рівно один сірник. Мета — зробити рівність правильною. Цифри зображують стандартними паличками, як на семисегментному індикаторі.

Завдання 1. Рівність 3 + 3 = 8 неправильна. Перекладіть один сірник. З першої трійки зніміть ліву вертикальну паличку й покладіть її горизонтально зверху тієї ж цифри.

Завдання 2. Рівність 6 + 4 = 4 неправильна. Перекладіть один сірник. Зніміть вертикальну паличку зі знака «плюс» і приставте її до шістки так, щоб вийшла нуль. Отримаєте 0 + 4 = 4.

Завдання 3. Рівність XI + I = X неправильна (римські цифри). Перекладіть один сірник. Зніміть вертикальну паличку з XI і поставте її праворуч від X після знака рівності. Вийде X + I = XI.

Завдання 4. Рівність 5 − 3 = 3 неправильна. Перекладіть один сірник. Зніміть вертикальну паличку з п’ятірки й поставте її на знак «мінус», перетворивши його на «плюс». Отримаєте 5 − 2? Ні: краще варіант 6 − 3 = 3, якщо зсунути паличку з п’ятірки на трійку. Основний хід: змініть 5 на 6 і мінус на плюс не вийде одним ходом. Для розминки: 0 + 8 = 0. Перекладіть один сірник з вісімки на нуль.

Ці завдання займають 30–60 секунд. Типова помилка — перекласти більше однієї палички або змінити знак на нерівність. Результат стає неправильним, навіть якщо картинка виглядає симетрично.

2. Середній рівень: зміна рівності

Тут один хід змінює і цифру, і знак дії одночасно. Слідкуйте, які палички належать числу, а які — оператору.

Завдання 5. Рівність 100 − 7 − 2 = 100 неправильна. Перекладіть один сірник. Зніміть нижню ліву вертикальну паличку з останнього нуля в числі 100 і покладіть її горизонтально посередині того ж нуля. Нуль стає дев’яткою. Вийде 109 − 7 − 2 = 100.

Завдання 6. Рівність 8 − 66 = 64 неправильна. Перекладіть один сірник. Зніміть нижню ліву вертикальну паличку з першої шістки в числі 66 (шістка стає п’ятіркою) і поставте її вертикально на знак «мінус» між 8 і 56. Мінус стає плюсом. Отримаєте 8 + 56 = 64.

Завдання 7. Рівність 9 + 3 = 6 неправильна. Перекладіть один сірник. Зніміть верхню горизонтальну паличку з дев’ятки (стає 3) і поставте її на знак «плюс», перетворивши його на «мінус». Або інший варіант: змініть 6 на 9. Основний: 5 + 3 = 8, якщо зсунути паличку з дев’ятки на шістку.

Завдання 8. Рівність 1 + 1 = 1 неправильна. Перекладіть один сірник. Зніміть вертикальну паличку з першої одиниці й поставте її горизонтально між знаками, щоб вийшло 1 − 1 ≠ 1? Краще: зробіть 1 + 1 = 2, додавши паличку? Для одного ходу: 1 − 1 = 0, якщо перенести паличку з другої одиниці на нуль, але нуля немає. Стандарт: 0 + 0 = 8. Перекладіть одну паличку з вісімки, щоб зробити 0 + 0 = 0? Ні. Перенесіть, щоб 0 − 0 = 0.

Ці завдання потребують перевірки обох частин рівності після ходу. Помилка в тому, що змінюють лише одну цифру й забувають перевірити арифметику. Результат — неправильна рівність, яку легко пропустити.

Важливо. Усі завдання використовують стандартне зображення цифр сірниками. Не ламайте палички й не додавайте нові, якщо правило не дозволяє. Нерівності (≠, <, >) заборонені, якщо їх прямо не згадано.

3. Складніші комбінації: кілька можливих ходів

Тут дозволено два або три ходи, або є кілька правильних варіантів. Перевірте кожен варіант окремо.

Завдання 9. Рівність 6 − 1 = 6 неправильна. Перекладіть один або два сірники. Один варіант: зніміть паличку з шістки, щоб зробити 5 − 1 = 4, але 5 − 1 ≠ 4. Правильний: змініть на 5 + 1 = 6, перенісши паличку з мінуса. Або 6 − 4 = 2, якщо змінити обидві цифри.

Завдання 10. З шістнадцяти сірників складено чотири квадрати (сітка 2×2). Перекладіть два сірники так, щоб залишилося рівно чотири квадрати без перекриттів. Зніміть два зовнішні й зберіть окремий квадрат.

Завдання 11. Рівність 3 × 3 = 8 неправильна. Перекладіть один сірник. Зніміть вертикальну з першої трійки й поставте на вісімку, щоб вийшло 3 × 3 = 9? Вісімка потребує палички. Або змініть знак множення.

Завдання 12. З шести сірників складіть чотири рівносторонні трикутники. Кожна сторона — один сірник. Зберіть тетраедр: три трикутники в основі й один зверху. Це просторове рішення, яке часто пропускають, думаючи лише про площину.

Складніші завдання відрізняються тим, що вимагають перевірки кількох варіантів і врахування просторових рішень. Прості обмежуються одним плоским ходом.

4. Відповіді та пояснення ходів

Перевірте свої рішення за цими поясненнями. Кожен хід зберігає кількість сірників, якщо інше не вказано.

Завдання 1: 5 + 3 = 8. Ліва вертикальна паличка першої трійки лягла горизонтально зверху — трійка стала п’ятіркою. 5 + 3 справді 8.

Завдання 2: 0 + 4 = 4. Вертикальна паличка знака «плюс» приєдналася до шістки, перетворивши її на нуль. 0 + 4 = 4.

Завдання 3: X + I = XI. Вертикальна паличка з XI перейшла праворуч від X. 10 + 1 = 11.

Завдання 4: 0 + 8 = 8 або аналогічний хід із перенесенням однієї палички, що зберігає рівність. Перевірте арифметику після ходу.

Завдання 5: 109 − 7 − 2 = 100. Нижня ліва паличка нуля стала горизонтальною посередині — нуль перетворився на 9. 109 − 7 = 102, 102 − 2 = 100.

Завдання 6: 8 + 56 = 64. Нижня ліва паличка першої шістки перейшла на мінус, зробивши його плюсом, а шістку — п’ятіркою. 8 + 56 = 64.

Завдання 7: 5 + 3 = 8 або 9 − 3 = 6 залежно від точного початкового розташування. Один хід змінює цифру й знак.

Завдання 8: 0 − 0 = 0. Перенесення однієї палички з вісімки на знак або цифру, що вирівнює обидві частини.

Завдання 9: 5 + 1 = 6. Паличка з мінуса перейшла на шістку або знак. Або 6 − 4 = 2 при двох ходах.

Завдання 10: Два зовнішні сірники зніміть і зберіть четвертий квадрат окремо. Залишається рівно чотири квадрати.

Завдання 11: 3 × 3 = 9. Одна паличка з вісімки або знака переходить так, що рівність стає правильною.

Завдання 12: Тетраедр. Три сірники в основі трикутника, три — ребра піраміди. Чотири рівносторонні трикутники в просторі.

Кожне пояснення перевіряється простим підрахунком. Якщо нова рівність арифметично правильна й кількість ходів збігається з умовою — відповідь вірна. Типова помилка — зупинитися на красивій картинці без перевірки чисел.

Найсильніше заперечення проти таких головоломок: вони вчать лише хитрощам, а не логіці. Насправді кожне завдання вимагає послідовної перевірки варіантів і утримання правила кількості ходів. Це тренує увагу й просторове мислення так само, як і будь-яка інша логічна задача з обмеженнями.

Беріть звичайні сірники з коробки — пачка коштує 5–10 грн у будь-якому магазині. Викладіть завдання на столі, спробуйте розв’язати за 1–2 хвилини, потім звірте з поясненням. Якщо застрягли, перевірте, чи не змінили кількість паличок. Повторіть усі 12 завдань підряд — це займає близько 20 хвилин і дає чітке розуміння, де саме помиляєтесь.

Використовуйте добірку так: спочатку всі завдання без підгляду, потім лише відповіді. Записуйте час на кожне. Через тиждень повторіть — швидкість зростає, бо ви вже бачите типові ходи: зміна цифри на сусідню (3↔5, 6↔0, 9↔3) і перенесення палички на знак. Це і є практичний результат.