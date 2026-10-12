Гордість і упередження: серіал 1995 року

У 1995 році шестисерійний мінісеріал BBC «Гордість і упередження» зібрав понад 10 мільйонів глядачів на кожну серію в Британії і став культурним явищем, яке називали «дарсіманією». Ця цифра складається з аудиторії недільних ефірів на BBC1 з 24 вересня по 29 жовтня: приблизно 10–11 мільйонів у Великобританії плюс мільйони на A&E у США. Її змінює повторний показ, продаж VHS і пізніша популярність на стримінгу — серіал досі залишається еталоном телевізійної екранізації.

Запит «серіал гордість і упередження» найчастіше стосується саме цієї версії з Коліном Фертом і Дженніфер Еле, хоча BBC робила екранізації й раніше. Ми пояснюємо, про яку саме йдеться, стисло окреслюємо зав’язку й центральний конфлікт без розв’язки, називаємо ключових персонажів і виконавців, а також говоримо, чим серіал відрізняється від інших екранізацій і що варто знати перед переглядом.

Це не переказ роману Джейн Остін 1813 року і не список платформ. Це орієнтир для глядача, який шукає телевізійну версію і хоче зрозуміти формат, темп і особливості до старту.

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Телевізійна екранізація роману

Роман «Гордість і упередження» екранізували на телебаченні кілька разів. Найвідоміші — п’ятисерійний мінісеріал 1980 року за сценарієм Фей Велдон (Елізабет Гарві й Девід Рінтул) і шестисерійний 1995 року за сценарієм Ендрю Девіса. Саме версія 1995-го з Коліном Фертом у ролі містера Дарсі та Дженніфер Еле в ролі Елізабет Беннет стала еталоном: її знімали на плівці з високим бюджетом (близько мільйона фунтів на серію), режисер Саймон Ленгтон, продюсерка Сью Біртвісл.

Коли люди кажуть «серіал гордість і упередження», майже завжди мають на увазі саме цей. Версія 1980-го більш студійна й ближча до тексту в діалогах, але візуально скромніша. Повнометражні фільми (зокрема 2005 року) — окрема історія, їх не змішуємо з мінісеріалом.

Важливо Версія 1995 року триває приблизно 5,5 години (шість серій по близько 55 хвилин). Якщо очікуєте компактний фільм, темп здасться повільним: тут розгортають побут, бали, листування і другорядні лінії.

Сюжет без спойлерів

Дія відбувається в Англії початку XIX століття в родині Беннетів: п’ять незаміжніх дочок, скромний маєток і мати, яка активно шукає для них вигідні шлюби. У сусідство приїздить багатий містер Бінглі зі своїм другом містером Дарсі. Бінглі одразу звертає увагу на старшу сестру Джейн, а Дарсі на балу відмовляється танцювати з Елізабет і залишає про себе враження пихатої людини.

Центральний конфлікт будується на взаємних гордості й упередженні: Елізабет судить Дарсі за першим враженням і чутками, Дарсі дивиться на її родину зверхньо через соціальну різницю. Додаються фінансовий тиск (спадщина маєтку, відсутність великих приданих), пропозиції шлюбу з розрахунку і зовнішні впливи на стосунки сестер. Серіал показує, як перші враження і класові бар’єри формують рішення героїв, але не розкриває, чим усе закінчується.

Якщо пропустити цю зав’язку і почати з середини, мотивація Елізабет і Дарсі виглядатиме незрозумілою: їхня напруга тримається саме на накопичених непорозуміннях, а не на зовнішніх подіях.

Персонажі й акторський склад

Головна пара — Елізабет Беннет (Дженніфер Еле) і Фіцвільям Дарсі (Колін Ферт). Еле грає розумну, гостру на язик героїню, яка не хоче шлюбу за розрахунком. Ферт створює стриманого, похмурого аристократа, чия гордість спочатку відштовхує, а потім стає частиною розвитку персонажа. Саме ця пара стала іконою версії.

Навколо них: Сюзанна Харкер — Джейн Беннет, Кріспін Бонам-Картер — Чарльз Бінглі, Елісон Стедман — місіс Беннет, Бенджамін Вітроу — містер Беннет, Джулія Савалха — Лідія Беннет, Девід Бамбер — містер Коллінз, Едріан Лукіс — Джордж Вікхем. Другорядні ролі (Карлайна Бінглі, леді Кетрін де Бур, сестри Кітті та Мері) розкривають соціальне середовище і сімейну динаміку.

Якщо не знати акторів, легко сплутати цю версію з іншими. У 1980-му Елізабет грала Елізабет Гарві, а Дарсі — Девід Рінтул; у фільмі 2005-го — Кіра Найтлі й Метью Макфейден. Склад 1995-го запам’ятовується саме через хімію Ферта й Еле та детальне прописання другорядних персонажів.

Особливості перегляду

Серіал знято як кіно, а не студійну постановку: є натурні локації, костюми епохи Регентства, музика Карла Девіса. Ендрю Девіс додав візуальні сцени (зокрема знаменитий вихід Дарсі з озера в мокрій сорочці), яких немає в романі, і сильніше показав точку зору Дарсі. Діалоги переважно близькі до тексту Остін, але темп і монтаж роблять історію більш динамічною, ніж у версії 1980-го.

Від повнометражного фільму 2005 року відрізняється тривалістю й збереженням другорядних ліній. Від ранніх телеверсій — масштабом і візуальною якістю. Перед початком варто знати: це повільне розгортання стосунків і побуту, а не швидкий романтичний сюжет. Якщо дивитися по одній серії на вечір, легше встигати за нюансами розмов і соціальних правил.

Поширена помилка — вважати, що серіал повністю дослівно передає роман або що він ідентичний фільму. Насправді це самостійна екранізація з власними акцентами на хімії персонажів і візуальному багатстві. Пропуск цих особливостей призводить до розчарування: очікування «просто книга на екрані» не збігається з тим, що показують.

Що це означає для вас завтра

Якщо шукаєте телевізійну «Гордість і упередження», починайте з версії 1995 року: вона найпоширеніша і найчастіше саме її мають на увазі. Перевіряйте кількість серій (шість) і акторів (Ферт і Еле), щоб не сплутати з 1980-м чи фільмом. Дивіться в оригіналі з субтитрами або якісним дубляжем — діалоги несуть основне навантаження.

Якщо кілька пунктів не збігаються (інший склад, інша кількість серій, інший рік), це інша екранізація. Тоді окремо уточнюйте версію, бо сюжет той самий, але темп, візуал і акценти різні. Поради обмежені класичними британськими мінісеріалами: сучасні переосмислення чи стримінгові ремейки працюють за іншими правилами і потребують окремого розбору.