Гостомельська громада підписала документ про вивільнення території

У Гостомельській громаді фахівці ГО «Асоціація саперів України» повторно обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Після перевірки підписали гарантійний лист про вивільнення ділянки.

Що показало повторне обстеження?

Фахівці не виявили ознак забруднення території вибухонебезпечними предметами. Перевірку провели перед підписанням гарантійного листа, який має допомогти повернути землі, що зазнали впливу бойових дій, у господарське використання.

Підписання документа не припиняє контролю за можливими ризиками. Як повідомив начальник Гостомельської СВА Сергій Смаль, Асоціація саперів України надалі моніторитиме територію під контролем Центру протимінної діяльності.

Як довго контролюватимуть земельні ділянки?

Строк спостереження залежить від призначення землі. На сільськогосподарських ділянках моніторинг триватиме щонайменше два роки та охопить два повні цикли — від посіву до збору врожаю.

Землі, які поки не використовують, перебуватимуть під наглядом три роки. У Гостомельській СВА зазначили, що повернення ділянок у користування відбуватиметься з контролем безпеки для господарської діяльності та захисту мешканців громади.