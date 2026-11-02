Грант допоміг логопедині з Боярки збільшити кількість клієнтів на 30%

За перші три місяці після отримання гранту логопединя Наталія залучила на 30% більше нових клієнтів, ніж до підтримки. Грантові кошти вона використала для розвитку практики в Боярці.

Наталія переїхала до міста через війну й розпочала тут власну справу. Для роботи з дітьми їй бракувало спеціалізованого обладнання та навчальних матеріалів, хоча родини потребували логопедичних послуг.

Грант від БФ «Карітас-Київ» у межах проєкту GROW дав змогу придбати логопедичне обладнання, матеріали для розвитку мовлення, моторики, уваги й сенсорики, а також ноутбук і принтер. Це допомогло готувати індивідуальні завдання та розширити можливості для занять.

Як грант змінив роботу з дітьми

На заняттях Наталія поєднує вправи з грою та елементами нейропсихології. Один із її підопічних — чотирирічний хлопчик із труднощами розвитку мовлення. За три місяці регулярних занять він почав краще розуміти звернене мовлення, активніше йти на контакт і впевненіше висловлювати потреби.

«Найбільше мене надихають маленькі перемоги, які для дитини та її родини насправді є величезними досягненнями. Це може бути перше усвідомлене слово, новий звук або перший крок до повноцінного діалогу», — розповідає Наталія. Вона планує створити простір комплексної допомоги дітям, зокрема з особливими освітніми потребами, та співпрацювати з іншими фахівцями. Проєкт GROW підтримують Caritas Española та Caritas Ukraine.