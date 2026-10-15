Групи крові сумісність: таблиця перед переливанням

Сумісність груп крові означає, що еритроцити донора не викличуть реакції у реципієнта під час переливання. Враховують антигени системи ABO та резус-фактор. Для планових трансфузій обирають ідентичну групу за обома показниками.

Це важливо, коли ви готуєтеся до операції, здаєте кров або хтось із близьких потребує трансфузії. Неправильне читання схеми призводить до того, що людина сама «підбирає» донора за пам’яттю і лише в лабораторії з’ясовує розбіжність.

Далі пояснимо, що саме перевіряють при переливанні, як читати таблицю для еритроцитарної маси, чому загальної схеми недостатньо і які кроки зробити, якщо потрібна перевірка.

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1. Що означає сумісність груп крові?

Сумісність груп крові при переливанні — це відсутність аглютинації між антигенами на еритроцитах донора та антитілами в плазмі реципієнта. Донор віддає компонент крові, реципієнт його отримує. Плутанина в напрямку — найчастіша причина неправильного читання будь-якої таблиці.

Система ABO працює так: група O (I) не має антигенів A і B на еритроцитах, група A (II) має антиген A, B (III) — антиген B, AB (IV) — обидва. У плазмі присутні відповідні антитіла. Резус-фактор визначається наявністю антигену D: є — позитивний (+), немає — негативний (-). Разом виходить вісім комбінацій.

Поширена помилка виглядає так: людина шукає в інтернеті «універсальний донор» і вирішує, що будь-яка перша група підходить усім без резусу. Закінчується це тим, що в реальному протоколі лікарі використовують O Rh- еритроцити лише коли група реципієнта невідома і часу на визначення немає. Правильно: завжди розрізняйте донора й реципієнта і перевіряйте обидва показники разом.

2. Як читати таблицю сумісності?

Таблицю читайте в одному напрямку: рядок — реципієнт, перелік — можливі донори еритроцитарної маси. Для плазми правила зворотні: AB (IV) є універсальним донором плазми, а O (I) отримує плазму лише від себе. У плановій медицині завжди віддають перевагу ідентичній групі та резусу.

Ось схема для еритроцитарної маси. Вона показує допустимі, а не ідеальні варіанти.

Реципієнт Сумісні донори (еритроцити) O (I) Rh- Лише O (I) Rh- O (I) Rh+ O (I) Rh- і O (I) Rh+ A (II) Rh- A (II) Rh- і O (I) Rh- A (II) Rh+ A (II) Rh+/- і O (I) Rh+/- B (III) Rh- B (III) Rh- і O (I) Rh- B (III) Rh+ B (III) Rh+/- і O (I) Rh+/- AB (IV) Rh- AB (IV) Rh-, A (II) Rh-, B (III) Rh-, O (I) Rh- AB (IV) Rh+ Усі вісім груп

Джерело: клінічні стандарти трансфузіології, узгоджені з даними ДонорUA, актуальні на 2026 рік.

Rh+ реципієнт може отримати як позитивну, так і негативну кров, бо антигену D у донора немає. Rh- реципієнт отримує лише Rh- еритроцити, щоб уникнути утворення антитіл. У критичній ситуації, коли група невідома, протокол дозволяє еритроцитарну масу O (I) Rh- і свіжозаморожену плазму AB (IV).

3. Чи достатньо знати групу та резус-фактор?

Ні. Загальна таблиця фіксує лише базову антигенну сумісність за ABO і RhD. Перед кожним переливанням лабораторія проводить пробу на індивідуальну сумісність — крос-матч. Також враховують інші системи антигенів, зокрема Kell.

Згідно з інформацією ДонорUA та стандартами МОЗ України, сучасна практика вимагає точного збігу за групою, резусом і додатковими показниками. Ідентична кров залишається пріоритетом для планових процедур. Винятки допускають лише в екстрених випадках, коли життя під загрозою і часу на повну перевірку немає.

Важливо: таблиця не замінює лабораторну перевірку. Не ухвалюйте рішення про придатність крові самостійно — це роблять медики після аналізів.

Несумісність призводить до гемолізу еритроцитів. Тому навіть при збігу групи та резусу пробу повторюють безпосередньо перед трансфузією. Строк виконання крос-матчу в лікарні зазвичай становить 15–40 хвилин залежно від завантаженості лабораторії.

4. Що робити, якщо сумісність потрібна вам?

Зверніться до лікарні або центру крові. Не визначайте придатність за таблицею вдома і не покладайтеся на стару довідку. Медики візьмуть зразки, перевірять групу, резус і проведуть проби на сумісність.

Для донорства прийдіть до центру з паспортом. Огляд і забір з пальця проводять на місці. Групу та резус повідомлять одразу після експрес-аналізу. Якщо протипоказань немає, донацію виконують того ж дня.

Зателефонуйте в центр крові і уточніть актуальну потребу у вашій групі.

Візьміть документ, що посвідчує особу, і прийдіть у зазначений час.

Пройдіть огляд і лабораторні тести перед процедурою.

Так ви отримаєте точні дані саме для вашої ситуації і уникнете помилок, які потім виправляють повторними аналізами.

Питання про сумісність груп крові перед переливанням

Чи є O Rh- універсальним донором завжди?

Лише в екстрених випадках, коли група реципієнта невідома. Для планових переливань обирають ідентичну групу. Запаси O Rh- обмежені, тому їх бережуть для критичних ситуацій.

Чи можна Rh+ реципієнту дати Rh- кров?

Так. Rh- еритроцити не містять антигену D і підходять. Зворотне переливання для Rh- реципієнта заборонене, бо викликає сенсибілізацію.

Чому таблиці недостатньо для рішення про переливання?

Тому що існують інші антигени і можливі індивідуальні реакції. Крос-матч обов’язковий перед кожною трансфузією навіть при збігу групи та резусу.

Що робити, якщо група крові невідома?

У критичній ситуації лікарі використають еритроцитарну масу O Rh- та/або плазму AB. Ви самі нічого не обираєте — це робить медична бригада за протоколом.

Чи потрібно перездавати групу крові перед операцією?

Так. Лікар призначає аналізи на групу та резус за кілька днів до процедури. Стара довідка не замінює свіжий лабораторний результат.

Що це означає для вас завтра

Якщо плануєте здати кров, зателефонуйте в центр крові сьогодні і уточніть, чи потрібна саме ваша група. Візьміть паспорт, прийдіть натщесерце, пройдіть огляд — донація займає близько години. Якщо готуєтеся до операції, лікар призначить аналізи на групу та резус за 1–3 дні до процедури.

Типова ситуація: пацієнт із групою A Rh+ перед плановою операцією отримує еритроцити A Rh+ або, за відсутності, A Rh- чи O Rh-. Медики проводять пробу на сумісність за 15–30 хвилин до початку трансфузії. Не покладайтеся на пам’ять про групу з дитинства — перевірте в лабораторії.

Завтра зверніться до фахівців, якщо потрібна перевірка. Це єдиний надійний шлях уникнути помилок і отримати точні дані саме для вашої ситуації.