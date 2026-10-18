Грибники знайшли снаряд до системи «Нона» біля Ірпеня

Тим, хто збирає гриби в лісі поблизу Ірпеня, варто зважати на небезпеку: під час такого походу люди виявили 120-міліметровий артилерійський снаряд.

На місці знахідки працювали піротехніки

Виявлений боєприпас призначений для системи «Нона». На місце прибули фахівці піротехнічної служби КП «Муніципальна варта» Ірпінської міської ради, повідомило підприємство у Telegram.

У «Муніципальній варті» нагадали правила безпеки

«Закликаємо не заходити на необстежені території та не ігнорувати попереджувальні знаки й огородження. Жоден кошик грибів не вартий вашого життя! Якщо помітили підозрілий предмет — не торкайтеся його, не пересувайте та не намагайтеся розібрати. Припиніть рух і повідомте про знахідку за номером 101 або 102 з безпечного місця», — закликали у підприємстві.

Підприємство наголошує, що в разі виявлення підозрілого предмета потрібно залишатися на безпечній відстані та телефонувати за номером 101 або 102. Також не слід заходити на необстежені ділянки лісу чи ігнорувати попереджувальні знаки й огородження.