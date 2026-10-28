Яблучний пиріг рецепт: із начинкою, що тримає форму

Для пирога у формі діаметром 24–26 см візьміть 1 кг яблук, 320 г борошна і 200 г холодного масла. Випікайте 60–70 хвилин: начинка загусне, якщо додати загущувач, а тісто після замішування не перемішувати довше, ніж потрібно.

Кількість цукру залежить від смаку яблук: для кислих беріть ближче до 100 г, для дуже солодких — 80 г. Масло має бути холодним, нижче 10 °C. Спершу пиріг печеться при вищій температурі, потім її знижують, щоб начинка не висохла.

Цих пропорцій вистачить на 8 порцій. Рецепт розрахований на домашню духовку й не потребує спеціального обладнання.

Складники та пропорції

Холодне масло допоможе зробити тісто шаруватим. А загущувач зв’яже сік, який яблука виділять під час випікання.

Складник Кількість Роль Пшеничне борошно 320 г Основа тіста Вершкове масло 82 % (холодне) 200 г Жир для шаруватості Сіль 5 г (1 ч. л.) Смак і структура Цукор (у тісто) 15 г (1 ст. л.) Колір скоринки Крижана вода 80–100 мл Зв’язування тіста Яблука (очищені) 1 кг (≈ 6–8 шт.) Начинка Цукор (у начинку) 80–100 г Солодкість, залежить від сорту Борошно або кукурудзяний крохмаль 25 г Загущувач соку Кориця 3 г (1 ч. л.) Аромат Лимонний сік 15 мл (1 ст. л.) Кислотність і захист від потемніння

Пропорції узагальнено за класичними рецептами King Arthur Baking і New York Times Cooking, адаптовано до метричної системи й домашніх духовок станом на 2026 рік.

У жовтні 2026 року українські мережі продавали яблука в середньому за 25–35 грн за кілограм, за даними Minfin. Тож складники для одного пирога зазвичай коштують 120–180 грн, залежно від масла й сорту яблук. Для кислих яблук беріть 100 г цукру, для дуже солодких — 80 г.

Підготовка тіста

Змішайте борошно, сіль і цукор. Холодне масло наріжте кубиками приблизно по 1 см і перетріть із борошном пальцями або ножем. Зупиніться, коли залишаться шматочки розміром із горошину. Додавайте крижану воду порціями по 15–20 мл і перемішуйте виделкою, доки тісто не збереться в грудки. Однорідним воно бути не має.

Розділіть тісто на дві частини у співвідношенні 60 % і 40 %, загорніть у плівку й охолоджуйте 30–60 хвилин. Після замішування його температура має залишатися нижче 15 °C. Якщо тісто нагрілося або ви перемішували його довше 2–3 хвилин після додавання води, скоринка може вийти щільною, а не розсипчастою.

Підготовка яблук

Помийте яблука, зніміть шкірку й видаліть серцевину. Наріжте скибочками завтовшки 3–4 мм: тонші можуть розваритися, а товстіші — залишитися твердими всередині. Збризніть лимонним соком, додайте цукор, корицю й загущувач, перемішайте. Залиште яблука на 10–15 хвилин, щоб цукор витягнув частину соку.

Для кислої Антонівки візьміть 100 г цукру й 25 г крохмалю. Якщо яблука дуже солодкі, вистачить 80 г цукру. Так начинка не буде приторною, а загущувач допоможе їй тримати форму після випікання.

Складання та випікання

Розігрійте духовку до 210 °C. Більшу частину тіста розкачайте до товщини 3 мм і викладіть у форму, сформувавши бортики. Розподіліть начинку, накрийте меншою частиною тіста й защипніть краї. Зробіть зверху 4–6 надрізів, щоб виходила пара. За бажанням змастіть краї молоком або збитим яйцем і посипте 5 г цукру.

Поставте пиріг на нижній рівень і випікайте 15 хвилин при 210 °C. Потім знизьте температуру до 180 °C і печіть ще 45–55 хвилин. Загальний час — 60–70 хвилин. Орієнтуйтеся на всі три ознаки готовності: скоринка рівномірно золотисто-коричнева, начинка активно пузириться через надрізи щонайменше 5 хвилин, а ніж чи шпажка входить у центр яблук із легким опором, без хрусту. Температура начинки в центрі зазвичай сягає 90 °C. Якщо краї темніють швидше, накрийте їх фольгою на останні 15 хвилин.

Подача та зберігання

Охолоджуйте пиріг на решітці щонайменше 2 години, а краще 4. За цей час начинка загусне. Теплий пиріг складніше нарізати, і шматочки можуть розпадатися. Подавайте його кімнатної температури або злегка підігрітим.

За кімнатної температури пиріг зберігається до 24 годин, у контейнері в холодильнику — 3–4 дні. Повністю охолоджений пиріг можна загорнути в плівку й заморозити на строк до 3 місяців. Розморожуйте його в холодильнику, а перед подачею підігрійте 15–20 хвилин при 160 °C. Холодильник розм’якшує скоринку, тож її можна підсушити в духовці.

Відповіді про яблучний пиріг

Чим замінити масло в тісті

Замість масла можна взяти 160 г холодного маргарину й 40 г рослинного жиру. Тісто буде щільнішим і менш розсипчастим, а шаруватість знизиться приблизно на третину. Якщо використовуєте вершкове масло жирністю 72 %, зменште кількість води на 10–15 мл, інакше тісто може стати липким.

Як перевірити готовність без термометра

Начинка має густо пузиритися 5–7 хвилин, а скоринка — стати глибоко золотою. Шпажка в центрі має входити майже без опору. Якщо зарум’янилися лише краї, а начинка в центрі ще рідка, пиріг треба допекти.

Чи можна зменшити кількість цукру

Для кисло-солодких яблук беріть 80–100 г цукру, залежно від їхньої кислотності. Якщо додати менше ніж 70 г, начинка буде кислуватішою і менш загущеною, адже цукор допомагає крохмалю працювати. Заміна частини цукру медом, до 30 г, змінить колір і зробить начинку вологішою.

Скільки охолоджувати пиріг перед нарізанням

Щонайменше 2 години за кімнатної температури. Після 4 годин скибочки краще тримають форму. Гарячу начинку нарізати складно: сік ще не встиг загуснути.

Що це означає для вас завтра

Перевірте готовність не лише за кольором скоринки: начинка має пузиритися щонайменше 5 хвилин, а яблука — бути м’якими. Перед нарізанням залиште пиріг на решітці не менш як на 2 години.

Якщо яблука коштують близько 30 грн/кг, тісто можна підготувати ввечері й залишити в холодильнику на ніч. Уранці розкачайте його, додайте начинку й випікайте 60–70 хвилин. Пиріг, який залишився після першої доби, приберіть у холодильник і підігрійте перед подачею.