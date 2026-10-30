Ядерні держави світу: добірка з поясненням статусу

Дев’ять країн світу мають ядерну зброю. П’ять з них визнані ядерними державами за Договіром про нерозповсюдження ядерної зброї, решта чотири володіють нею поза цією юридичною категорією.

Договір набув чинності 5 березня 1970 року. Він визначає ядерну державу як ту, що виготовила і випробувала ядерну зброю або інший ядерний вибуховий пристрій до 1 січня 1967 року. Станом на 2026 рік до нього приєдналися 191 держава. Країни, що ніколи не підписували угоду або вийшли з неї, не отримують статус ядерної держави за договором, навіть якщо мають боєголовки.

Фактичне володіння зброєю, визнання за міжнародною угодою і цивільне використання атомної енергії — три різні речі. Нижче — перелік за категоріями з розмежуванням статусів за даними SIPRI Yearbook 2026.

Держави, визнані ядерними за ДНЯЗ

Договір фіксує п’ять ядерних держав: Сполучені Штати Америки, Росія (як правонаступниця СРСР), Велика Британія, Франція і Китай. Основа категорії — випробування до 1 січня 1967 року. Інші учасники угоди не можуть перейти в цей статус.

США провели перше випробування 16 липня 1945 року. СРСР — 29 серпня 1949 року. Велика Британія — 3 жовтня 1952 року. Франція — 13 лютого 1960 року. Китай — 16 жовтня 1964 року. Усі п’ять є постійними членами Ради Безпеки ООН.

Ці держави зобов’язані не передавати ядерну зброю або контроль над нею іншим учасникам і вести переговори про роззброєння. Решта учасників ДНЯЗ зобов’язані не створювати, не отримувати і не приймати ядерну зброю. Перевірку здійснює Міжнародне агентство з атомної енергії через угоди про гарантії.

Важливо Статус ядерної держави за ДНЯЗ не означає, що інші країни не можуть мати ядерну зброю. Він лише закріплює юридичну категорію тих, хто встиг випробувати пристрій до встановленої дати.

На практиці визнання дає цим державам легальне право зберігати арсенали в межах договору, тоді як усі інші учасники відмовляються від такого права в обмін на доступ до технологій мирного атома.

Країни з ядерною зброєю поза цією категорією

Індія ніколи не приєднувалася до ДНЯЗ. Провела випробування 18 травня 1974 року і 11–13 травня 1998 року. За оцінками, має близько 190 боєголовок станом на січень 2026 року.

Пакистан теж не є учасником договору. Випробування провів 28–30 травня 1998 року. Арсенал оцінюють у 170 боєголовок.

КНДР вийшла з ДНЯЗ 10 січня 2003 року. Перше випробування — 9 жовтня 2006 року. За оцінками, має 50–60 боєголовок.

Ізраїль не підтверджує і не спростовує наявність зброї. Ніколи не приєднувався до договору. Оцінка арсеналу — близько 90 боєголовок.

Країна Статус за ДНЯЗ Оцінка боєголовок (січень 2026) США Визнана ядерна держава 5042 Росія Визнана ядерна держава 5420 Китай Визнана ядерна держава 620 Франція Визнана ядерна держава 370 Велика Британія Визнана ядерна держава 225 Індія Не учасник 190 Пакистан Не учасник 170 Ізраїль Не учасник 90 КНДР Вийшла у 2003 році 60

Джерело: SIPRI Yearbook 2026, дані станом на січень 2026 року.

Ці чотири країни мають зброю, але не входять у категорію визнаних ядерних держав, бо не відповідали критерію випробування до 1967 року або вийшли з угоди. Приєднання до ДНЯЗ для них означало б відмову від арсеналів і постановку всіх ядерних матеріалів під контроль МАГАТЕ.

Що означає ядерний статус країни

Наявність ядерної зброї — це факт володіння боєголовками. Визнання за ДНЯЗ — юридичний статус, який надається лише п’яти країнам за критерієм дати випробування. Цивільне використання атомної енергії — атомні електростанції під гарантіями МАГАТЕ без права на створення зброї.

Багато держав мають АЕС: Франція, США, Китай, Індія, Україна та інші. Це не робить їх ядерними державами. Україна після розпаду СРСР успадкувала частину радянського арсеналу, але передала боєголовки Росії і 5 грудня 1994 року приєдналася до ДНЯЗ як неядерна держава.

Як буває на практиці: держава підписує ДНЯЗ як неядерна, отримує доступ до технологій мирного атома і угоди про гарантії. Потім виходить з договору і створює зброю. Так вчинила КНДР. Результат — міжнародна ізоляція, санкції і відмова більшості учасників визнавати вихід як повне звільнення від попередніх зобов’язань.

Коротко Дев’ять країн мають ядерну зброю. П’ять визнані договором за датою випробування. Чотири — поза цим статусом. Цивільна атомна енергетика — окрема категорія під контролем МАГАТЕ.

Плутанина цих понять призводить до помилкових висновків: країну з АЕС називають ядерною державою або вважають, що всі власники зброї мають однаковий міжнародно-правовий статус.

Як користуватися переліком ядерних держав

Якщо вам потрібен чіткий список власників зброї — беріть таблицю вище і розділяйте рядки на дві групи: п’ять визнаних і чотири поза договором. Це займає дві хвилини і одразу показує різницю статусів.

Якщо перевіряєте новини про «ядерну державу» — уточнюйте, чи йдеться про визнання за ДНЯЗ, чи про фактичну наявність боєголовок. Без цього розмежування легко зробити хибний висновок про зобов’язання країни.

Якщо цікавить мирний атом — відкрийте список учасників ДНЯЗ і угоди з МАГАТЕ. Наявність АЕС сама по собі нічого не говорить про ядерний статус. Повний текст договору на сайті ООН і свіжі оцінки SIPRI дають точну картину за 20–30 хвилин без посередників.