Яготинська рада передасть три генератори закладам освіти

«На праві безстрокового узуфрукту» — так Яготинська міська рада визначила передачу обладнання трьом закладам освіти. Рішення №7728 про перерозподіл 12 генераторів і 12 акумуляторів, отриманих від Київської обласної державної адміністрації, ухвалили 15 жовтня 2026 року на позачерговій 110-й сесії.

Як розподілять генератори й акумулятори

По одному генератору GR 6500 потужністю 6,5 кВт та акумулятору отримають Яготинський ліцей №2, Жоравський ліцей і дитсадок №4 «Пролісок».

Із дев’яти генераторів, призначених відділу освіти, шість залишаться у нього, а три передадуть закладам безпосередньо.

Ще три установки залишаться у розподілі відділу культури, туризму та релігій. Раніше всі 12 генераторів планували розділити між двома відділами: дев’ять для освіти й три для культури.

Вартість одного генератора — 458,4 тисячі гривень. Шість акумуляторів на піддонах коштують загалом майже 7,6 тисячі гривень, а загальна вартість обладнання становить 929 535,30 гривні.

Генератори й акумулятори передадуть закладам на праві безстрокового узуфрукту. У рішенні для кожного з трьох закладів передбачено по одному генератору та акумулятору.

На цій же сесії міськрада передбачила 540 тисяч гривень субвенцій. Із них 500 тисяч спрямують на матеріально-технічне забезпечення Головного управління Нацполіції в Київській області, ще 40 тисяч — на придбання зарядної станції для військової частини.