Як аварійні відключення вплинули на Київ?

Аварійні відключення електроенергії в Києві спричинили перебої з водопостачанням і рухом громадського електротранспорту. Про це ввечері 3 листопада повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, останніми днями через атаки пошкоджені об’єкти київського регіонального енерговузла. «Ворог продовжує руйнувати єдину егергосистему України. Пошкоджена й генерація, й передача електрики по всій країні. Також внаслідок атак останніми днями пошкоджені об’єкти київського регіонального енерговузла. Тому «Укренерго» запровадило екстрені відключення електроенергії. Енергетики працюють, щоб повернути світло».

Що роблять для відновлення води

«Фахівці «Київводоканалу» роблять все, щоб вирівняти напругу в системі та відновити водопостачання», — повідомив Кличко. У районах, де найгостріша ситуація з відсутністю електроенергії, розгортають пункти обігріву.

У пунктах мешканці зможуть зарядити телефони та інші пристрої, а також випити гарячого чаю.