Як киянам перевірити графік відключень за адресою?

ДТЕК пояснив, як мешканцям Києва перевірити графік відключень електроенергії для свого будинку. Актуальний розклад можна знайти за конкретною адресою в чат-боті або на сайті ДТЕК Київські Електромережі.

Графіки прив’язані до адрес

Минулої зими Київ перейшов від черг і підчерг до графіків для конкретних адрес. Енергетики пояснили, що такий підхід дає змогу точніше регулювати навантаження на енергосистему й вимикати стільки адрес, скільки потрібно в конкретний момент.

Щоб дізнатися розклад, киянам радять перевірити саме свою адресу в чат-боті або на сайті ДТЕК Київські Електромережі. Там доступний актуальний графік для конкретного будинку.

Чому сусідній будинок не підказує графік

Будинки поруч можуть мати різні схеми живлення й технічні можливості мережі. Через це час відключень у них може не збігатися, тож графік сусіднього будинку не варто використовувати як орієнтир.

У ДТЕК пояснили: «Київ величезний і густонаселений, тому так можна точніше регулювати навантаження і вимикати саме стільки адрес, скільки потрібно енергосистемі в конкретний момент. Сусідній будинок також уже не орієнтир. Навіть будинки поруч можуть мати різні схеми живлення та технічні можливості мережі, а отже, і різний час відключень».