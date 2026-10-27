Як об’їхати перекритий Південний міст у Києві?
У Києві через перекриття Південного мосту тимчасово змінили маршрути для вантажного й легкового транспорту. Схеми об’їзду повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Telegram.
Вантажівки, які їдуть із Бориспільської траси, скеровують на вулицю Старобориспільську. Звідти вони мають рухатися вулицями Бориспільською та Привокзальною в напрямку Дарницького мосту.
Маршрут для легкових авто
Водіям легковиків рекомендують об’їжджати перекриту ділянку проспектом Миколи Бажана, а потім їхати на Дніпровську набережну. Звідти можна прямувати в бік Дарницького мосту та мосту Патона.
Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що внаслідок ворожої атаки було пошкоджено інфраструктуру метрополітену, розташовану на Південному мосту.